杜絕軍退公職人員領優存 國防部緊急廢止這份解釋文

國防部曾經在民國107年9月18日發函，就軍職退伍人員就任或再任薪資規範進行過統一解釋，聲明領取一次退伍金者，取領優惠存款利息的權益不會受損。但國防部日前緊急廢止這項解釋文，通告將於六月一日起停發這些再任公職者的優存，粗估國防部、退輔會就有500到600人將面臨停領優惠存款的窘境。

國防部日前發出公文，宣稱爲貫徹杜絶支領「雙薪」意旨，要求軍職服役未滿20年退伍領一次退伍金、但領有優惠存款者，若在任政府編列預算支給薪俸、待遇的機構或團體，薪資只要超過公務人員委任一職等3萬3140元，6月1日起停止支領優惠存款。而關鍵在於國防部緊急廢止一份原有利於保障軍退伍再任公職者領取優存的解釋文。

國防部這份解釋函明白指出，陸海空軍軍官士官服役條例相條文修訂，針對停優存利息的規範，僅針對第33條第一項但書人員、第34條就任或再任薪資規範，即支領退休俸或贍養金人員、第40條停止領受退除與及第41條喪失領受退除給與人員等，並未限制支領退伍金人員，因此支領退伍金人員不須停止領受優存利息。

據了解，目前可領取優惠存款利息的公職人員，是民國86年一月一日前有恩給制年資者；其中「一次退」者有兩種樣態可領優儲，一種是先前服役超過20年，當時提供兩種選擇：一次退結清，但可存優儲的本金高，通常透過轉任考試「軍轉文」直接轉任公務員者，部分就選這種，可領公務員薪資，也能領取優存利息；另一種則是服役未滿20年，不具領月退俸資格者，這些人退伍結清，一次領出，恩給制年資的部分，包括軍保加勳獎章換領現金的部分可存優儲，透過退伍軍人特考再進入公職的，續領優儲的利息大多在2萬元以內。

據指出，目前受到國防部停領優惠存款命令影響的軍退文官，粗估國防部、退輔會就有500到600人，其他單位人數不詳，還在統計中。