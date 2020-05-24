國防部大直非營利幼兒園八月一日開學 全國八營區跟進

在台北大直國防部博愛營區旁新設改建的「國防部大直非營利幼兒園」，目前已改建完成並通過驗收，國防部宣布，將開始收托幼兒，並於8月1日開學。國防部同時擇定全國7縣市、8個營區，將擴大設立幼兒園，未來提供有托育需求的官兵申請。

國防部向立法院報告表示，國軍不具辦理幼兒園資格，為照顧官兵托育需求，依幼兒教育及照顧法、行政程序法等法規，與台北市政府教育局合作共辦國防部大直非營利幼兒園，預計8月1日開學。未來會以自辦委託公益法人經營方向規劃。

國防部指出，國軍專司戰訓本務，不具幼教育專業，未來將依幼教法、幼兒園與其分班設立變更及管理辦法及非營利幼園實施規定等法規，請幼教署協助，就國防部已盤點的營區辦理會勘，篩選適宜場址。

國防部說，國防部106年曾對現役官、士兵及聘雇人員施作問卷，73%有育兒需求的國軍官兵支持設置幼兒園，其中以台北、新北、桃園、台中、台南、高雄及屏東等7縣市送托需求較多，國防部將依部隊集中程度、交通便利性、閒置營舍規模等原則，篩選符合設置幼兒園的營區，初步已規劃誠信營區等8處。

而國防部將協請國教署就公益法人評選、幼兒園與其分班設立變更及管理辦法等項予以協助及指導，以利推廣全軍及幼兒園設立，以達活化土地效益，嘉惠國軍眷屬。