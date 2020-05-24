解釋文遭廢 領一次退伍金再任公職者沒了優惠存款利息
國防部宣布將於6月1日起廢止支領一次退伍金軍職退伍人員再任公職者領受優惠存款利息的權益，導因於國防部廢止一份「107年9月18日國資人力第1070002626、7號文」解釋文，傳這份公文曾確保相關人士權益。
陸海空軍軍官士官服役條例修正施行後，依服役條例第34條、第46條規定，支領退休俸、贍養金或領有退除給結算單人員就任或再任機關職務，每月薪酬總額超過新台幣3萬3140元，須停止領受優惠存款利息。但原規定服役條例停發優存利息人員並未限制支領退伍金人員，因此支領退伍金人員不須停止領受優存利息。
但國防部日前發出公文，通知「107年9月18日國資人力第1070002626、7號文」將自109年6月1日零時廢止並失其效力，軍職退伍支領退伍金，有服役條例第34條就任或再任情形，且領受優惠存款者，停止辦理優惠存款。
國防部並要求退輔會、台灣銀行共同完備是類人員停止辦理優惠存款程序，妥適完成法令說明及救濟權益宣導。
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