前莒光日主播不倫持續進行式 國防部：不知悔改再嚴懲

國防部上午證實，國軍心戰大隊林姓女少校在去年底被媒體揭露與男性同僚不倫遭懲後，兩人仍然故我，國防部以兩人「不知悔改，深表遺憾」形容，強調下週將進一步舉行人評會，「將予以嚴懲，以正綱紀」。

據「鏡周刊」報導，前莒光園地主播、國軍心戰大隊女少校林佳璇，涉與已婚男性同僚發生不倫戀，遭媒體披露後，2人均遭記大過懲處，還遭男方妻子提告；但雙方互動未仍然相當密切，還一起吃晚餐、在外過夜等。據周刊調查，林女平常就會贈送「貼心小禮物」給謝男，不倫戀因此露餡；甚至元配還曾因2人過從甚密，向林女家人投訴，卻遭其母反嗆：「放過我女兒！」，讓元配聽了無法接受。

國防部上午發出新聞稿表示，針對媒體報導「少校主播續不倫」，相關人員均已依違反國軍軍風紀維護實施規定，將予以嚴懲，以正綱紀。

國防部指出，謝妻在去年底偕同警方查獲兩人交往事證，本部獲悉後即秉「毋枉毋縱」原則重懲，各核以大過一次處分，並將謝員調離現職。上週接獲謝妻檢舉，本部與陸軍同步完成約談與調查，預計下週召開懲處人評會。

國防部強調，對於謝、林二人遭嚴懲後，仍不知悔改，深表遺憾，將賡續加強官兵軍、法紀教育，並要求所屬恪遵男女分際，以防類案肇生。