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調查局：陸對美諜報威脅 已超越俄國

聯合報 / 記者張宏業／台北報導
調查局分析，陸對美諜報威脅已超俄國。圖／聯合報系資料照片
調查局分析，陸對美諜報威脅已超俄國。圖／聯合報系資料照片

大陸公布港版國安法，加劇美中緊張關係，調查局研究指出，新冠肺炎在國際蔓延期間，儘管美中兩大國忙著抑制疫情，但雙方私下的諜報戰角力未曾停歇，中共近年諜報工作能力大幅提升，在海外情報部署更加強勢，對美國的威脅與破壞已超越俄國，其中以商業間諜最具威脅性。

中共一向視美國為最大威脅，自然將美國列為情報與反情報的首要目標，但中共期待經濟更強，希望在最短期間內進入已開發國家之列，因此運用諜報人員竊取先進國家的商業機密、智慧財產權等，以協助中共私人企業賺錢，此舉衝擊美國，甚至威脅國家安全。

調查局指出，現今的中共諜報人員，不僅蒐集國安情報，更大規模加派人員蒐報商業機密與竊取智慧財產，相關作為，令美國訝異。

調查局透露，中共國安部是主要情報機關，負責海外情蒐，公安部負責國內情報蒐集，也派情報人員駐外，解放軍負責軍事情報，但因與國安部有競爭關係，也收集海外經濟、科技與科技情報。

中共國安部與解放軍諜報人員，經常利用駐外人員身分為掩護，刺探各種情報，他們也大膽利用短期赴美旅遊的大陸人士協助情蒐，例如商務代表、科學家、學者及觀光客，最有名的是趙千里案。

趙千里是大陸學生，二○一八年因闖入佛州一個海軍航空基地被捕，之後被美方以違法拍攝國防情報設施起訴，隔年趙千里認罪，獲判一年有期徒刑。

廿年前，中共情報人員外語能力普遍不佳，布建技巧又生硬，軍情人員假扮文職人員，仍無法隱藏軍人儀態，接觸對象只能以華裔人士為主，蒐情能力有限。

隨著時代變遷，中共情治人員素質大幅提升，他們以大學教授、智庫專家等名義，登入臉書、Linkedin等社群網站，物色吸收美國退休情報員，伺機邀請這些人赴陸參加會議或發表報告，趁交付酬金時，暗中密錄攝影存證，轉為中共所用。

過去三年，已有三名被吸收運用的美國中情局或國防部情報局退休特工遭起訴、判刑，第一位是中情局退休幹員馬駱利，被控交付中共美國機密情報換取高額報酬，判刑廿年；第二位是國防部退休情報員韓森，被控意圖傳遞、通報國防機密給中共，判十年。

第三位是中情局前華裔幹員李振成，被控交付國防機密給中共，判刑十九年。

調查局分析，誘惑這些人的是金錢，不是意識形態。

中共 國安法 中情局

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