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陸軍被爆要求官兵衝讚數 網酸：之後要發按讚小卡？
臉書「靠北長官」粉絲專頁昨貼出一則貼文表示，有國軍部隊為了替陸軍衝高按讚數量，竟然要求剛入伍人員到中華民國陸軍的臉書按讚，沒按的還要報事故，甚至還製作入伍訓訓員按讚增加率表格。網友看了紛紛表示，「這個國家正在被一群只在乎面子跟專精收割的老男人摧毀」、「之後是不是要發按讚小卡」。
根據「靠北長官」所貼出的表格顯示，包括153旅、206旅、257旅、南訓中心、金防部，和104旅等單位，都有要求入伍訓訓員按讚「做業績」之情事，表格中明載1700與2000兩個時間點，用來比較按讚數是否有增加，還要填上按讚數增加比率（增加數／接訓數）。
該貼文表示，為了配合「做業績」，原本就有按讚的人，要在1700前退讚，1700後按的才算績效，直言「好想知道是哪位無腦高官想出來的」。
該貼文表示，多一個讚，269旅冤死的都會復活？多一個讚，海軍就沒有四腳獸？多一個讚，國軍形象會變比較好？國軍的爛是不會因為多一個讚而有所改變的，請問長官們什麼時候才可以不做假資料?
對於此要求引發討論，陸軍回應，宣導軍事訓練役男加入陸軍臉書粉絲專頁的目的，在使役男及家屬四個月受訓期間，透過臉書的介紹，更加認識陸軍的現況，進而了解國防，支持國防。有關少數單位求好心切的不適宜作法，司令部會進一步輔導，避免曲解立意良善的初衷，並請各單位以鼓勵的前提下執行。
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