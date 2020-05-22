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軍友社：今年端午勞軍 特別以海軍為重點
中華民國軍人之友社的端午節勞軍行動本周起跑，理事長李棟樑與秘書長蔡鴻圖，連續兩天前往海軍致贈慰問金。李棟樑表示，為了替遭遇敦睦艦隊染疫風暴的官兵打氣，今年端午節勞軍行程將以海軍為重點。除了連續走訪基隆、蘇澳軍港外，他六月初還要南下左營，親自訪問今年敦睦艦隊的磐石、岳飛、康定等三艘軍艦，向官兵們表達感謝與慰勉。
本月8日，李棟樑也邀請工商協進會理事長林伯豐、企業永續發展協會理事長黃呈琮，以及台灣省進出口商業同業公會聯合會理事長林萬得、台北市進出口商業同業公會理事長黃振進、新北市進出口商業同業公會理事長周天賞、高雄市進出口商業同業公會理事長高國倫，聯名以報紙廣告方式發表公開信，呼籲國人理性看待染疫事件，「我們共同的敵人是病毒，而不是國軍」，海軍官兵奉命出國執行公務，在海上航行30多天，備極辛勞，希望大家一起為國軍加油打氣，祈祝確診的士官兵、學生能早日康復，國內疫情能持續有效控制，全民平安健康，經濟復甦。
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