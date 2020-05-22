聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶救中海艦 海軍：29日是最後期限
海軍中海軍艦標售，時代力量今天記者會為中海艦請命，盼中海艦能予以保存，完善除役艦艇文資保存機制。海軍參謀長敖以智說，海軍已盡力保存中海艦，但維護經費、停靠點等都是困難，已決標案件，若不簽約，恐有違法疑慮，5月29日仍會和廠商完成簽約。
時力高雄市議員林于凱指出，中海艦是現存艦艇中，唯一參加過戰爭，而且有戰績的，在這議題引發社會關注後，經國防部與得標者溝通，目前已成功暫緩簽約一個月，爭取轉圜時間，希望國防部重新思考未來可望成為文資的歷史除役艦艇處理方式，研議規畫船舶博物館或海事博物館的可能。
時力立委陳椒華指出，依照文化資產保存法提報為列冊追蹤文物，只要完成程序，依法就可編列經費修復、保存、維護。目前已有民眾提報中海艦列入文資法管理之文物，希望文化部應積極協助中海艦保存。
文化部文物資產局古物遺址組副組長劉明興表示，考量中海艦時代意義、文化內涵，透過文資法程序取得古物身份有相當大的機會，若取得古物資格，文化部會酌予補助修繕經費。
敖以智表示，29日是最後期限，若無地方政府或相關單位接手中海艦，仍會依法和廠商完成簽約。
疫情整理包
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言