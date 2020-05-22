搶救中海艦 海軍：29日是最後期限

海軍中海軍艦標售，時代力量今天記者會為中海艦請命，盼中海艦能予以保存，完善除役艦艇文資保存機制。海軍參謀長敖以智說，海軍已盡力保存中海艦，但維護經費、停靠點等都是困難，已決標案件，若不簽約，恐有違法疑慮，5月29日仍會和廠商完成簽約。

時力高雄市議員林于凱指出，中海艦是現存艦艇中，唯一參加過戰爭，而且有戰績的，在這議題引發社會關注後，經國防部與得標者溝通，目前已成功暫緩簽約一個月，爭取轉圜時間，希望國防部重新思考未來可望成為文資的歷史除役艦艇處理方式，研議規畫船舶博物館或海事博物館的可能。

時力立委陳椒華指出，依照文化資產保存法提報為列冊追蹤文物，只要完成程序，依法就可編列經費修復、保存、維護。目前已有民眾提報中海艦列入文資法管理之文物，希望文化部應積極協助中海艦保存。

文化部文物資產局古物遺址組副組長劉明興表示，考量中海艦時代意義、文化內涵，透過文資法程序取得古物身份有相當大的機會，若取得古物資格，文化部會酌予補助修繕經費。

敖以智表示，29日是最後期限，若無地方政府或相關單位接手中海艦，仍會依法和廠商完成簽約。