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美國務院逼准對我魚雷軍售 國防部：有助區域和平穩定
美國國務院批准售台18枚MK-48重型魚雷及相關設備與技術，金額約1.8億美元（約新台幣53.95億元）。有國防部副部長張哲平上午表示，這是美國基於台灣關係法與六項保證，提供我國一些必要防衛性武器。
張哲平說，MK-48重型魚雷軍售案美方目前正在知會美國國會程序，若完成對我軍售，可望提升我國整體防衛能力，對區域和平穩定也有助益，「當然這也符合美國整體國家利益」。
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