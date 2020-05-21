杜絕雙薪 6/1起停發軍一次退轉任委任一以上者優存

國防部日前發出公文，宣稱爲貫徹杜絶支領「雙薪」意旨，要求軍職服役未滿20年退伍領一次退伍金、但領有優惠存款者，若在任政府編列預算支給薪俸、待遇的機構或團體，薪資只要超過公務人員委任一職等3萬1000元，6月1日起停止支領優惠存款。

國防部5月19日發出公文指出，是針對陸海空軍軍官士官服役條例第46條規定，同時強調這是依立法院95、98、101年中央政府總預算多次作成限制支領「雙薪」的意旨。

第46條依第一項規定，辦理優惠存款者，如有第三十三條第一項但書或第三十四條、第四十條、第四十一條等停止領受退休俸相關規定，應停止或喪失領受退除給與情事者，其優惠存款應同時停止辦理。

消息傳出後國防部、退輔會眾多軍轉文職官員譁然，不少在軍旅服務未滿廿年，雖無退休俸，但因舊制年資，優惠存款本金有100至400萬元，每月約分别可支領2萬至4萬元，現在面臨停發，傳不少人將選擇退休。