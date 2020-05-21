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美國務院批准對台軍售MK-48重型魚雷 總價1.8億美元
美國國防安全合作局（DSCA）20日發布新聞稿，國務院批准售台18枚MK-48重型魚雷及相關設備與技術，金額約1.8億美元（約新台幣53.95億元），行政部門已通知國會。
美國國務院政軍局在推特表示，歡迎蔡英文總統就職，美國長期以來一直將台灣視為一股良善力量，且致力支持其國防；美國對台軍售是依照「台灣關係法」，並基於台灣維持足以自衛的國防需求的評估。
政軍局指出，通知出售魚雷是美國支持台灣海上防衛的最新例證。
美國國務院政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）並未直接在推特提及軍售，而是指期待未來保持台灣的夥伴關係，維持台海的和平與安全。
這已非美國首度售台MK-48重型魚雷，美國國務院2017年6月29日宣布川普總統上任後的對台首次軍售案，就包括46枚MK-48重型魚雷，當時價格約2.5億美元，擬供劍龍級潛艦使用。
國防安全合作局表示，軍售案出售的設備與支援，不會改變區域的軍事平衡。
國防安全合作局指出，透過這項研擬軍售案支持接收方（指台灣）持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。
新聞稿表示，研擬的軍售案有助於提升接收方的安全，也有助於維持該區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。
新聞稿指出，此軍售案符合美國法律與政策；這是依法提交可能軍售通知，並不代表已完成銷售。
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