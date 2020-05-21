快訊

台中中華夜市遭縱火延燒至台灣大道 嫌犯落網偵訊中

蔡英文就職賀禮！美國務院批准對台軍售MK-48重型魚雷 總價1.8億美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國務院批准對台軍售MK-48重型魚雷 總價1.8億美元

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院批准售台18枚MK-48重型魚雷及相關設備與技術，金額約1.8億美元，擬供海軍劍龍級潛艦（圖）使用。圖/擷自國防部109年形象月曆
美國國務院批准售台18枚MK-48重型魚雷及相關設備與技術，金額約1.8億美元，擬供海軍劍龍級潛艦（圖）使用。圖/擷自國防部109年形象月曆

美國國防安全合作局（DSCA）20日發布新聞稿，國務院批准售台18枚MK-48重型魚雷及相關設備與技術，金額約1.8億美元（約新台幣53.95億元），行政部門已通知國會。

美國國務院政軍局在推特表示，歡迎蔡英文總統就職，美國長期以來一直將台灣視為一股良善力量，且致力支持其國防；美國對台軍售是依照「台灣關係法」，並基於台灣維持足以自衛的國防需求的評估。

政軍局指出，通知出售魚雷是美國支持台灣海上防衛的最新例證。

美國國務院政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）並未直接在推特提及軍售，而是指期待未來保持台灣的夥伴關係，維持台海的和平與安全。

這已非美國首度售台MK-48重型魚雷，美國國務院2017年6月29日宣布川普總統上任後的對台首次軍售案，就包括46枚MK-48重型魚雷，當時價格約2.5億美元，擬供劍龍級潛艦使用。

國防安全合作局表示，軍售案出售的設備與支援，不會改變區域的軍事平衡。

國防安全合作局指出，透過這項研擬軍售案支持接收方（指台灣）持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

新聞稿表示，研擬的軍售案有助於提升接收方的安全，也有助於維持該區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿指出，此軍售案符合美國法律與政策；這是依法提交可能軍售通知，並不代表已完成銷售。

軍售 國務院

延伸閱讀

曾促解除對台旅行禁令 菲眾議員擬近期訪台

國防改革因應超限戰 專家：需加強跨部會整合

蔡總統連任就職 拜登：美國對台支持須持續強健

國安會與美國務院電話會談 承諾落實對北韓制裁

相關新聞

美國務院批准對台軍售MK-48重型魚雷 總價1.8億美元

美國國防安全合作局（DSCA）20日發布新聞稿，國務院批准售台18枚MK-48重型魚雷及相關設備與技術，金額約1.8億美元（約新台幣53.95億元），行政部門已通知國會。

【中海艦之死2】金門人不捨英雄變廢鐵 「凌遲不如光榮戰死」

在823砲戰擊沉2艘中共魚雷快艇、海軍現存唯一功勳艦「中海艦」無法成為軍艦博物館，反被海軍以廢鐵標售，僅用影音及書籍方式保存，金門縣政府對此表示，未來還有很多具有歷史意義的軍事設備面臨汰除，囿於維管專業性，建議國防部參考國外軍事博物館做法，審慎評估保留、供民眾參觀，永存歷史記憶。

【中海艦之死1】823砲戰英雄被當廢鐵賣 若當初除役就保存…

2010年2月1日，「中海」號戰車登陸艦（LST-201）在高雄新濱碼頭除役，當時82歲的退役中將鄭本基應邀出席典禮。在八二三砲戰期間（1958年8月24日）

海巡版沱江艦惹議？傳鋁合金船的結構強度存疑

細數海巡版沱江艦全案，從2017年「強渡關山」到2020年「木已成舟」之間，各界屢有質疑與建議，卻被主事者強硬彈壓。但上述遭到漠視或粉飾的問題，終究要由基層人員概括承受。

海巡版沱江艦：是護疆神艦，還是執勤考驗？

2020年4月27日，海巡署艦隊分署舉行了「首艘600噸級巡防艦下水、第三艘開工暨第三艘35噸級巡防艇交船聯合儀式」。600噸級的新造巡防艦「安平艦」正式擲瓶下水，預計在今年（2020年）10月進駐南部地區機動海巡隊服勤。

顧及高雄軍官罷韓投票權 國防大學指參入學考延期

高雄市六月六日將舉行罷韓投票，當日正逢國防大學三軍指參學院入學考試，國防部拍板決定延期，以顧及設籍高雄應考軍官投票權益。

中海號廢鐵價標售 影像永存軍史館

曾在八二三砲戰擊沉敵艦、立下戰功的中海號軍艦，已除役多年，海軍司令部日前以廢鐵價一千四百萬元標售，引發軍事迷不捨。海軍司...

鋒面接近...嚴防強降雨 陸戰隊兩棲特戰兵力挺進那瑪夏

滯留鋒面影響，中央氣象局今天發布大雨特報，提醒西半部、宜蘭及澎湖地區可能出現局部強降雨，民眾務必注意雷擊及強陣風，低窪地...

眼見華裔難民船一艘艘沉沒… 憶海軍越南撤僑任務

1975年4月19日星期六，北越人民軍贏得決定性的春祿戰役，西貢門戶洞開。身為越南共和國最重要盟邦的美國，福特總統宣布，拒絕提供兩億美元的緊急軍援。

功勳艦終究要變廢鐵？海軍：物資狀況不佳 依法標售

曾在823砲戰立下赫赫戰功的中海號軍艦已除役多年，海軍司令部日前以廢鐵價1400萬元標售，引發軍事迷發起搶救號召。但海軍...

國防部：大陸對台軍事威脅從沒少過

日本「共同社」日前報導，中國人民解放軍計畫在八月以奪取東沙群島為想定，進行大規模登陸演習。國防部昨天表示對外媒臆測不評論...

敦睦支隊恢復戰備了！嚴德發主持典禮 支隊長陳道輝也出席

國防部長嚴德發今天由海軍司令劉志斌陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮（首度舉行），其中敦睦艦隊支隊長陳道輝也有出席。嚴德...

熱門新聞

蔡英文就職演說全文／8字談兩岸：和平、對等、民主、對話

五都首長參加520總統就職 獨缺韓國瑜

520第一砲 段宜康：請蔡主席管管想留韓國瑜的高雄綠委

檢驗不足才無新增確診 陳時中：我檢驗量國際排名第六

影／蘇貞昌瞪一眼 蘇嘉全宣誓府秘書長先停頓再繼續

只差陳時中簽核 外籍人士商務來台新標準搶先看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。