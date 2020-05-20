顧及高雄軍官罷韓投票權 國防大學指參入學考延期
高雄市六月六日將舉行罷韓投票，當日正逢國防大學三軍指參學院入學考試，國防部拍板決定延期，以顧及設籍高雄應考軍官投票權益。
據了解，國防大學三軍指參學院入學考試，原訂2020年6月6、7日實施，為因應高雄市舉辦罷免投票活動，同時兼顧設籍高雄應考人員考試與投票權益，考試日期將順延至2020年7月4、5日實施。
據指出，全案正在上呈國防部長嚴德發簽核，但國防大學已請先通知各單位所屬報考人員。國防大學上午證實有此案，是根據中央選委會相關通知，並承國防部命令辦理，確保國軍應考人員的公民義務與權利。
據了解，國防大學三軍指參學院入學考試，屬三軍少校階層人員應試，入學完成學業後，方得返回部隊派任主官，每期約有三百至五百人應考。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言