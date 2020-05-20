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顧及高雄軍官罷韓投票權 國防大學指參入學考延期

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防大學八德校區。圖：國防大學臉書粉絲專頁
國防大學八德校區。圖：國防大學臉書粉絲專頁

高雄市六月六日將舉行罷韓投票，當日正逢國防大學三軍指參學院入學考試，國防部拍板決定延期，以顧及設籍高雄應考軍官投票權益。

據了解，國防大學三軍指參學院入學考試，原訂2020年6月6、7日實施，為因應高雄市舉辦罷免投票活動，同時兼顧設籍高雄應考人員考試與投票權益，考試日期將順延至2020年7月4、5日實施。

據指出，全案正在上呈國防部長嚴德發簽核，但國防大學已請先通知各單位所屬報考人員。國防大學上午證實有此案，是根據中央選委會相關通知，並承國防部命令辦理，確保國軍應考人員的公民義務與權利。

據了解，國防大學三軍指參學院入學考試，屬三軍少校階層人員應試，入學完成學業後，方得返回部隊派任主官，每期約有三百至五百人應考。

國防大學 國防部 罷韓

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