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功勳艦終究要變廢鐵？海軍：物資狀況不佳 依法標售

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
軍編號LST201的「中海」號登陸艦，曾在八二三金門砲戰中擊沈敵艦。圖／本報系資料照
軍編號LST201的「中海」號登陸艦，曾在八二三金門砲戰中擊沈敵艦。圖／本報系資料照

曾在823砲戰立下赫赫戰功的中海號軍艦已除役多年，海軍司令部日前以廢鐵價1400萬元標售，引發軍事迷發起搶救號召。但海軍司令部今天發出新聞稿表示，中海軍艦長期泊靠旗津14號碼頭，船體腐蝕嚴重，且已有滲水狀況，整體物資狀況不佳，經審慎評估，為避免船體破洞進水，造成高雄港礙航風險，依法辦理公開標售。

海軍司令部表示，中海號除役後，依法無法編列預算維修保養，僅可運用於靶船實彈射擊、海底人工魚礁及無償撥贈地方政府或社會團體展示；海軍也已同意金門縣政府申請撥贈，但因特殊原因未能成案。

海軍司令部說明，參與823戰役艦艇二十餘艘，多數均已除役，雖然因為環境及各項限制條件等因素，未能加以留存；仍秉錨鍊精神，仍將其文物、影像納入海軍軍史館，讓光榮軍史與忠義軍風世代傳承，包括中海軍艦戰勝光榮輝煌的史實，也早已納入海軍軍史館，供國人與海軍後人緬懷。

海軍司令部指出，感謝國人對中海軍艦的關懷與認知，其光榮的身影永遠留存在海軍的歷史上，歡迎各界人士，配合相關慶典開放軍史館時機，踴躍參與共同緬懷。

海軍 軍艦 碼頭

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