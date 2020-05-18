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敦睦支隊恢復戰備了！嚴德發主持典禮 支隊長陳道輝也出席

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國防部長嚴德發今日由海軍司令劉志斌陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮。圖／國防部提供
國防部長嚴德發今日由海軍司令劉志斌陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮。圖／國防部提供

國防部長嚴德發今天由海軍司令劉志斌陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮（首度舉行），其中敦睦艦隊支隊長陳道輝也有出席。嚴德發代表三軍統帥蔡英文總統，向全體官兵戮力完成遠航訓練，帶著自信與健康重返崗位，予以肯定嘉勉，「大家辛苦了，謝謝你們為國家的奉獻與付出。」

典禮上午在海軍左營軍區西碼頭舉行，嚴德發依序校閱「磐石」、「康定」及「岳飛」軍艦官兵，宣布三艘軍艦自即刻起，重新投入捍衛海疆、守護家園的行列。

嚴德發表示，看到每位官兵堅毅的眼神，散發自信，內心感到非常激動，對每位參與敦睦支隊任務的官兵，為了國家安全、社會安定與國人健康，在中央流行疫情指揮中心指導下，全程配合防疫工作，充分展現服從命令、不折不扣的軍人本色，豎起大拇指，予以肯定。

嚴德發提到，一位磐石軍艦確診官兵，有感於醫院護理人員的妥善照顧，出院時寫下一則貼文，內容讓他非常感動，除了道出艦隊官兵的心聲，更刻畫出全體國軍戮力從事戰備訓練，捍衛國家安全的真實寫照。

「破浪航行是海軍的看家本領，吃風喝浪是海軍的日常，捍衛海疆是海軍的信仰，海軍官兵絕對有能力克服千重關，衝破萬重浪。」嚴德發表示，他肯定大家接受隔離期間，自始至終、不分彼此站在一起，共同面對困境，正如海軍錨鍊精神，一環扣著一環，不離不棄，永不放棄。

針對共軍在全球疫情嚴峻期間，頻以軍機、軍艦逼近我海、空域擾台，「岳飛艦」與「康定艦」在返航後，隨即再次發航執行監控中共遼寧艦任務。嚴德發示，國家安全沒有一刻可以忘卻，民主自由沒有一刻可以失去，只要敵情威脅存在，國軍就會戮力戰備訓練，一刻不會鬆懈，奠定國防堅實戰力。

典禮結束之前，嚴德發特別邀請全體官兵共同高唱海軍軍歌，鼓舞官兵士氣，除了向正在病毒奮戰的袍澤祈福，更向世人展現敦睦艦隊三型艦，已重新恢復戰力，繼續「乘長風、破萬里浪」，以新海軍精神再出發。

另外，嚴德發也前往海軍陸戰隊指揮部視導，強調在戰備工作上面，要「從嚴、從難、從實」，結合敵情超前部署，勝兵先勝，落實各項整備工作，讓國人對國軍有信心。

除了戰備訓練，嚴德發強調，謹守軍紀安全是每天的工作，幹部應持恆運用各項集會時機宣達相關軍紀營規與案例，將法紀觀念深植官兵心中，同時，落實「一級督導一級」機制，維護單位士氣與榮譽。

最後，嚴德發提醒，防汛期間即將來臨，官兵務須以完善周延的事前災防整備規畫，方能在災害發生的第一時間，挺進災區，與民眾站在一起，守護國人生命財產安全。

國防部長嚴德發今日由海軍司令劉志斌陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮。圖／國防部提供
國防部長嚴德發今日由海軍司令劉志斌陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮。圖／國防部提供
國防部長嚴德發今日由海軍司令劉志斌陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮。圖／國防部提供
國防部長嚴德發今日由海軍司令劉志斌陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮。圖／國防部提供
國防部長嚴德發今日由海軍司令劉志斌陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮。圖／國防部提供
國防部長嚴德發今日由海軍司令劉志斌陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮。圖／國防部提供

嚴德發 海軍 軍艦

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