陳柏惟指中國挖海砂是為攻台 國防部：那要挖很久

針對中國抽砂船到台灣灘採砂一事，台灣基進立委陳柏惟今天在立法院外交及國防委員會指出，中國抽砂船持續到台灣挖砂，是否可能挖成「潛艦伏擊區」，讓柴電潛艦進來？國防部表示，沒這麼簡單，可能要挖很久。

陳柏惟表示，近來中國抽砂船盜砂的情況很囂張，這麼愛抽砂是否有其他目的？是否對我國國安造成影響？情報參謀次長陳國華回應，他們背後是否存在軍是動機，目前仍在觀察。

陳柏惟進一步指出，因中國禁採砂，所以頻頻跑來台灣灘偷挖砂，在我方沒有強制驅離的情況下，他們從2014挖到現在，去年除了首次驅逐成功外，今年光1月1日到5月13日就有200艘抽砂船被我方趕走，而台灣灘海深8到10公尺，如果他繼續挖到10公尺，柴電潛艦是不是就可以進來？

海軍參謀長敖以智表示，這是媒體報導，有關潛艦伏擊區沒有這麼簡單。陳柏惟又說，如果再讓他們挖下去呢？敖以智表示，「報告委員，可能要挖很久」。但陳柏惟不死心又再繼續問，可能性不高？敖以智說，「對」。

但陳柏惟還是表示，不能排除如果挖到10公尺，有一些吃水比較深的船可以進去，建議國防部還是要繼續觀察地形的變化。