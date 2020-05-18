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陳柏惟指中國挖海砂是為攻台 國防部：那要挖很久

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟今在外交及國防委員會質詢中國抽砂船到台灣灘採砂一事。圖／截自國會頻道
台灣基進立委陳柏惟今在外交及國防委員會質詢中國抽砂船到台灣灘採砂一事。圖／截自國會頻道

針對中國抽砂船到台灣灘採砂一事，台灣基進立委陳柏惟今天在立法院外交及國防委員會指出，中國抽砂船持續到台灣挖砂，是否可能挖成「潛艦伏擊區」，讓柴電潛艦進來？國防部表示，沒這麼簡單，可能要挖很久。

陳柏惟表示，近來中國抽砂船盜砂的情況很囂張，這麼愛抽砂是否有其他目的？是否對我國國安造成影響？情報參謀次長陳國華回應，他們背後是否存在軍是動機，目前仍在觀察。

陳柏惟進一步指出，因中國禁採砂，所以頻頻跑來台灣灘偷挖砂，在我方沒有強制驅離的情況下，他們從2014挖到現在，去年除了首次驅逐成功外，今年光1月1日到5月13日就有200艘抽砂船被我方趕走，而台灣灘海深8到10公尺，如果他繼續挖到10公尺，柴電潛艦是不是就可以進來？

海軍參謀長敖以智表示，這是媒體報導，有關潛艦伏擊區沒有這麼簡單。陳柏惟又說，如果再讓他們挖下去呢？敖以智表示，「報告委員，可能要挖很久」。但陳柏惟不死心又再繼續問，可能性不高？敖以智說，「對」。

但陳柏惟還是表示，不能排除如果挖到10公尺，有一些吃水比較深的船可以進去，建議國防部還是要繼續觀察地形的變化。

陳柏惟 潛艦 國防部

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