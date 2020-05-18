陳柏惟：現在和96台海危機哪個危急？國防部：情況不同

日本「共同社」日前披露，中國人民解放軍計劃在8月在以奪取東沙群島為想定，進行大規模登陸演習。國防部今表示，針對外媒的臆測不加予評論，未來是否會變成既定事實有待觀察；但中國對台灣的軍事威脅從來沒有少過，國防部各項準備工作也沒有鬆懈過，對任何軍事動態都會嚴密監控。

藍綠立委今在立法院外交及國防委員會關切南海情勢以及中國大陸若進行「奪島軍演」，我國是否有能力及時幫助島上官兵。副參謀總長執行官徐衍璞表示，國防部都有做好相關因應準備跟規劃，不管報導怎麼預測，這些地方我國的戰略準備也沒鬆懈過，國防部有信心來保衛國土，「請大家要相信我們」。

陳柏惟再問國防部，我國是否主動對中國挑釁過？徐衍璞表示沒有，但中國對台灣的文攻武嚇沒少過，國防部都有做好準備，這是基本的立場。陳柏惟又進一步詢問，現在的狀況相較96年台海危機，哪一個比較危急？徐說，這兩次情況不太一樣，南海的部分國防部隨時都在掌握。

陳柏惟說，雖然我國從來沒有主動挑釁中國，但針對南海的演習，我國必須增加對方的開戰成本，他有可能「圍沙打台」，希望國防部要重視中國動態。