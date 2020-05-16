當兵4個月與2年有何差別？過來人反曝一點共識

在台灣，只要身為男孩子就有服兵役的義務，必須肩負起保家衛國的重責大任。不過隨著時代改變，也慢慢地從以前動輒兩年兵，到現在人們只需要進去四個月就可以出來了。

近日有網友在批踢踢八卦板上發文詢問，當兵四個月跟兩年的差別在哪裡？原PO表示他六月準備入伍，除了表面上的時間不同外，究竟訓練內容有什麼不一樣？會不會也需要下部隊？希望尋求各位前輩解答。

對此有熱心鄉民直接分享當年兩年兵的各種心得，「下部隊、業務、漢光、聯勇、基地、高裝檢、械彈清點」、「當兩年的會覺得自己比較有男子氣概」、「依兵種不同兩年可能會下基地、演習1-3次，另外，大多至少會有一項火砲、通信、車輛等等操作或修理的軍事專長」、「兩年讓你天天覺得是煎熬」。

也有不少人認為現在四個月都很輕鬆，由於時間太短甚至學不到什麼東西，「四個月的都草莓」、「現在都很爽啦。有不滿隨時申訴」、「四個月週週休是常態，也不太會被扣假，更沒什麼好凹你的，因為你什麼都不會」、「四個月兵連T91都碰不到，0專長」、「現在操練一定比兩年的輕鬆，但長官靠北的程度絕對不會比較低」。

然而絕大多數人對當兵仍然有一個共識，那就是失去了一段寶貴的時間，「一樣在等退而已」、「沒差，都在浪費時間」、「兩年應該很讓人崩潰，我一年都覺得很幹了」、「少浪費20個月很不方便」、「原來如此，原來是可以少浪費20個月」。