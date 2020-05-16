影／國軍戰技隊帥氣出場 官兵「同手同腳」家長學長看傻眼

台東專科學校昨天舉辦升學就業博覽會，國軍到場招募，還安排多項表演，希望吸引年輕學子投筆從戎；不過，最精彩的戰技操演，一出場卻令現場當過兵的爸爸、叔叔們看傻眼，竟有官兵「同手同腳」，過程被拍了下來，並開玩笑說：「這是表演橋段嗎」。

台東高中、職學校每年都會舉辦升學就業博覽會，總是少不了人氣最高的國軍招募，透過攤位靜態展示，以及動態的表演，展現國軍多元活潑的一面；昨天台東專科學校就有一場就博會活動，國軍也慣例安排多項表演，學子們相當期待。

活動一開始由空軍可愛的充氣人偶寶寶帶來多首舞曲炒熱現場氣氛，隨後由陸軍台東指揮部戰技隊表演戰技操演，包括散打搏擊、擒拿術、反擒拿術及拳腿組合等，展現國軍官兵平時訓練精實的成果，另也帶來青春洋溢的嘻哈街舞演出。

不過，戰技隊出場表演時，原本一股殺氣騰騰的氣勢，在口令一下達齊步走後，現場不少當過兵的爸爸、叔叔們，立馬發現出了問題，臉上頓時三條線，你看我我看你，心想「那啊ㄋㄟ」，原來有官兵同手同腳，還渾然不知，現場帶隊官只能保持鎮定。

「到底？這是表演橋段嗎？」現場一名林姓退伍老兵開玩笑說，戰技隊應該是部隊的菁英，個個是訓練有素的官兵，能夠撐得了場面，但連齊步走都會同手同腳，實在說不過去，回去可要倒大楣了。

但也有人緩頰表示，可能太過於緊張，當下腦筋一片空白，才會導致手腳不協調，之前憲兵結訓閱兵操演也出過同樣的問題，訓練有素的儀隊也會有凸槌失手掉槍的時候，國軍這麼辛苦招募了，要給他們拍拍手。