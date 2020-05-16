快訊

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

上午考完了！會考數學偏難 考生：計算複雜花時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國軍戰技隊帥氣出場 官兵「同手同腳」家長學長看傻眼

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東縣即時報導

台東專科學校昨天舉辦升學就業博覽會，國軍到場招募，還安排多項表演，希望吸引年輕學子投筆從戎；不過，最精彩的戰技操演，一出場卻令現場當過兵的爸爸、叔叔們看傻眼，竟有官兵「同手同腳」，過程被拍了下來，並開玩笑說：「這是表演橋段嗎」。

台東高中、職學校每年都會舉辦升學就業博覽會，總是少不了人氣最高的國軍招募，透過攤位靜態展示，以及動態的表演，展現國軍多元活潑的一面；昨天台東專科學校就有一場就博會活動，國軍也慣例安排多項表演，學子們相當期待。

活動一開始由空軍可愛的充氣人偶寶寶帶來多首舞曲炒熱現場氣氛，隨後由陸軍台東指揮部戰技隊表演戰技操演，包括散打搏擊、擒拿術、反擒拿術及拳腿組合等，展現國軍官兵平時訓練精實的成果，另也帶來青春洋溢的嘻哈街舞演出。

不過，戰技隊出場表演時，原本一股殺氣騰騰的氣勢，在口令一下達齊步走後，現場不少當過兵的爸爸、叔叔們，立馬發現出了問題，臉上頓時三條線，你看我我看你，心想「那啊ㄋㄟ」，原來有官兵同手同腳，還渾然不知，現場帶隊官只能保持鎮定。

「到底？這是表演橋段嗎？」現場一名林姓退伍老兵開玩笑說，戰技隊應該是部隊的菁英，個個是訓練有素的官兵，能夠撐得了場面，但連齊步走都會同手同腳，實在說不過去，回去可要倒大楣了。

但也有人緩頰表示，可能太過於緊張，當下腦筋一片空白，才會導致手腳不協調，之前憲兵結訓閱兵操演也出過同樣的問題，訓練有素的儀隊也會有凸槌失手掉槍的時候，國軍這麼辛苦招募了，要給他們拍拍手。

國軍 台東 老兵

延伸閱讀

傳7月16日漢光實兵正式操演 國防部：擇期說明

蔡總統520後巡視三軍部隊 7月16日漢光實兵正式操演

蔡總統520後首巡三軍部隊 漢光實兵7月16日正式操演

共軍操演擬奪東沙？國防部：國軍對外離島有應援計畫

相關新聞

影／國軍戰技隊帥氣出場 官兵「同手同腳」家長學長看傻眼

台東專科學校昨天舉辦升學就業博覽會，國軍到場招募，還安排多項表演，希望吸引年輕學子投筆從戎；不過，最精彩的戰技操演，一出...

海巡艦隊分署位於淡水河岸際 當年為執行反制共軍任務

海巡署「艦隊分署」署部位於淡水一條通往河岸的深幽巷弄底，緊臨「淡江大橋」施工現址旁。海岸巡防署今天披露，五十多年前政府創...

考量維持軍心穩定 國防部長嚴德發獲留任

考量維持軍心穩定、因應現階段台海軍事情勢，軍方透露，國防部長嚴德發已確定獲得留任，520後將安排蔡總統巡視三軍部隊，同時...

國軍情報體系傳搬風 與嚴德發去留無關

傳國防部政務辦公室主任王紹華將轉任軍事情報局長，原局長羅德民可望轉任金防部指揮官。知情人士今天指出，今年初即規劃王紹華轉...

蔡總統520後巡視三軍部隊 7月16日漢光實兵正式操演

國軍漢光36號演習實兵演操將在7月展開，根據空軍發布射擊通報，空軍戰機最快5月開始進行熟悉航路，正式操演日期在7月16日。陸軍已在反登陸操演地點台中甲南海灘，架設大型操演看台。

八二三砲戰功勳艦中海艦再見 海軍昨日開標作廢鐵標售

海軍除役的中海號登陸艦（LST-201）曾參與823砲戰擊沉共軍魚雷快艇，被封為「功勳艦」，但海軍司令部上午證實，目前停...

蔡總統520後首巡三軍部隊 漢光實兵7月16日正式操演

國軍漢光36號演習實兵演操將在7月份展開，由於空軍戰機屆時將於反登陸操演時投放炸彈，根據空軍發布射擊通報，戰機最快本月就...

美作戰艦航經台海 美重申此舉展現對印太承諾

美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）勃克級神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG ...

空軍擬對美採購MQ-9無人機 專家籲勿迷信「國防自主」

媒體披露，空軍建案準備以超過50億元預算，對美採購4架MQ-9死神無人機，希望能納入2021預算案中。有專家表示，武器裝...

戰搜直升機重落地 航特部暫不透露初步調查報告內容

陸航一架編號「634」的OH-58D戰搜直升機，本月6日下午在台南歸仁基地執行飛行訓練鑑測實施緊急課目時，發生「重落地」...

「721空戰英雄」歐陽漪棻告別人生 唐飛讚：捍衛國家

「721空戰英雄」歐陽漪棻5日去世，享壽90歲，上午在台中市立殯儀館舉行基督教入殮聚會。除了蔡英文總統頒發旌忠狀，副總統...

中共軍機進駐永暑礁 專家：遲早劃設南海防空識別區

民間衛星影像公司今披露中共解放軍空警500預警機及空潛200反潛機進駐南海永暑礁，有專家據此認為，中共劃設「南海防空識別...

熱門新聞

韓國瑜首次就罷免投票表態 呼籲支持者6月6日不投票

韓國瑜籲支持者不要投罷免票 藍營隨即出文宣

回防美歐力挺台灣參與WHA 中國邀各國發警告信給譚德塞

顧立雄找蘇揆吵架丟工作？政院幕僚駁：兩人是多年好友

美新冠病例為何冠全球？川普說辭遭批邏輯謬誤

直播／8顆芭樂上桌！零確診8連霸 累計387人解除隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。