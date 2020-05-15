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海巡艦隊分署位於淡水河岸際 當年為執行反制共軍任務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署艦隊分署。圖：海巡署
海巡署艦隊分署。圖：海巡署

海巡署「艦隊分署」署部位於淡水一條通往河岸的深幽巷弄底，緊臨「淡江大橋」施工現址旁。海岸巡防署今天披露，五十多年前政府創設這個單位，起初是為了執行反制共軍沿淡水河突襲台北市的軍事任務。

「艦隊分署」歷經海洋巡防總局、內政部警政署保安警察第七總隊與臺灣省淡水水上警察巡邏隊等多個階段，目前職司海巡全國海域巡防執法任務。海巡署今透過臉書專頁披露，署部之所以位在現址，和當年執行任務有關。

海巡署表示，鑑於民國53年北韓特工利用漢江突襲漢城（今首爾），我國政府為防止中共仿此模式，以武裝快艇沿淡水河偷襲台北，故於民國56年國防部第三次軍事首長會議提案，決議成立水上警察保安單位。

海巡署指出，民國57年9月21日，臺灣省政府公布「臺灣省淡水水上警察巡邏隊組織規程」；並於翌年3月1日成立「臺灣省淡水水上警察巡邏隊」，隊本部駐地則設於台北縣淡水鎮油車里，即現在艦隊分署所在位置。

海巡署表示，「臺灣省淡水水上警察巡邏隊」組織上隸屬於「臺灣省警務處」，並受臺北縣警察局指揮監督。主要負責以下任務：

（一）維護淡水區域河防安全事項。

（二）防止偷渡及查緝走私事項。

（三）協助淡水河區域內漁船、漁民之管制事項。

（四）與軍、憲、民防等單位及有關治安機關之聯繫配合事項。

（五）其他有關治安維護事項。

海巡署指出，其巡邏區域僅限於淡水河區域為主；其餘臺灣沿岸警備則由「臺灣省警備總司令部」及後續接防的陸軍負責。而「臺灣省淡水水上警察巡邏隊」幾經更迭，一路成長蛻變為今日的海巡署艦隊分署 。

淡水河 海巡署 警察

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