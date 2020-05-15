考量維持軍心穩定 國防部長嚴德發獲留任

美軍羅斯福號航艦因染疫而停留關島，中共遼寧號趁機進入西太平洋，一般認為美軍受疫情影響暫時無法有效運用航艦打擊群戰力，但其實美軍早在五年前，就已針對現有水面戰力過度仰賴航艦打擊群的問題，進行戰術戰法和裝備上的修改。

2020-05-14 09:49