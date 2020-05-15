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考量維持軍心穩定 國防部長嚴德發獲留任

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長嚴德發。本報資料照片
國防部長嚴德發。本報資料照片

考量維持軍心穩定、因應現階段台海軍事情勢，軍方透露，國防部長嚴德發已確定獲得留任，520後將安排蔡總統巡視三軍部隊，同時執行漢光36號演習實兵操演。

根據規畫，520蔡總統連任後，將展開一連串三軍部隊巡視行程，象徵鞏固軍權，軍方重頭戲將自5月一直延伸到7月份的漢光演習實兵操演。今年漢光演習將驗證嚴德發推動「可恃戰力」聯合兵種營等兵力調整計劃。

據了解，雖然國軍近期歷經磐石艦染疫與部隊軍紀事件，但國防部因應、溝通得宜，且三軍各項戰備工作持續穩健，能有效因應台海情勢，嚴德發獲得信賴，確定留任現職。

漢光演習 嚴德發 台海

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