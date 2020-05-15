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國軍情報體系傳搬風 與嚴德發去留無關
傳國防部政務辦公室主任王紹華將轉任軍事情報局長，原局長羅德民可望轉任金防部指揮官。知情人士今天指出，今年初即規劃王紹華轉任他職，但和國防部長嚴德發去留無關，嚴目前没有離任跡象。
王紹華是陸軍官校55期畢業，去年晉升中將。知情人士指出，王是情報體系出身，年初就規劃轉任軍情局長或電展室主任，現任軍情局長羅德民規劃調任金防部指揮官。
知情人士指出，規劃王紹華出任他職，是考量王與羅兩人職涯發展，政務辦公室主任一職可再覓人晉升中將。王若有異動和嚴德發去留無關，目前嚴也没有離任跡象。
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