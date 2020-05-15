八二三砲戰功勳艦中海艦再見 海軍昨日開標作廢鐵標售

海軍除役的中海號登陸艦（LST-201）曾參與823砲戰擊沉共軍魚雷快艇，被封為「功勳艦」，但海軍司令部上午證實，目前停靠在高雄旗津廠內的中海艦，狀況不佳，經評估沒有運用價值，已列廢鐵標售，昨日開標。

海軍「中海」號戰車登陸艦，曾在1958年金門「824」海戰中，遭到共軍快艇圍攻。中海艦奮力擊沉一艘快艇，雖然遭受重損，但海軍堅持修復並繼續服役至2010年除役。是現存唯一曾在台海戰役擊沉中共艦艇的功勳艦。原本金門縣府有意向海軍爭取移撥作為紀念艦，但艦艇經評估修復成本過大後決定放棄。

根據維基百科記錄，2010年2月1日，海軍中海號登陸艦（LST-201）除役。中海號於1958年823砲戰期間執行運補作業時，於8月24日與台生號一同在料羅灣外遭遇解放軍東海艦隊第六魚雷艇支隊共6艘，台生號被擊沉，中海號尾部中雷嚴重受損；國軍稱中海號擊沉2艘中共魚雷快艇，是現今唯一留存的功勳艦；解放軍稱175號魚雷艇被擊沉，艇員12人里，艇長以下4人陣亡、3人被俘、5人獲救。

部分老兵多年來一直爭取保留原本要作靶艦的中海艦，但海軍上午證實，中海艦已作為廢鐵用途進行標售，標售公告已上網，並於昨日開標。