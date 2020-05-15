蔡總統520後首巡三軍部隊 漢光實兵7月16日正式操演

國軍漢光36號演習實兵演操將在7月份展開，由於空軍戰機屆時將於反登陸操演時投放炸彈，根據空軍發布射擊通報，戰機最快本月就會開始凌空熟悉航路，正式操演日期則於7月16日進行。陸軍已於反登陸操演地點台中甲南海灘架設大型操演看台。

根據規畫，520蔡總統連任後，將展開一連串三軍部隊巡視行程，象徵鞏固軍權，軍方重頭戲將自5月一直延伸到7月份的漢光演習實兵操演。

今年漢光36號演習實兵擬邀層峰校閱的重點演練項目，將由陸軍十軍團主操，規劃擬於7月間在台中甲南海灘實施聯合反登陸實兵實彈操演，同步執行台中港反特攻、清泉崗反空機降演練。反登陸操演將動員陸海空三軍部隊，對靶區實施集火射擊與轟炸。陸軍不但在清水番仔寮現地架設看台，同時也為砲位挖設掩體與護牆。