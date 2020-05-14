快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空軍擬對美採購MQ-9無人機 專家籲勿迷信「國防自主」

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
美軍MQ-9無人機「死神」。路透
美軍MQ-9無人機「死神」。路透

媒體披露，空軍建案準備以超過50億元預算，對美採購4架MQ-9死神無人機，希望能納入2021預算案中。有專家表示，武器裝備自製或研發，應審慎評估成本效益，並加權考慮時效的代價，若因為堅持自行研發而多拖時間，延誤戰備需要或致使裝備終於服役時已不再能滿足屆時需求，就必須另做打算。他說，不要盲目迷信「國防自主」。

台海安全研究中心主任梅復興表示，美方是在前年與台灣開始接觸此案，他今透過臉書表示，國軍在無人機能量的籌建進程與運用上都相當落後，極需急起直追。自力研發不是不好，而是曠日費時，即便明年能順利研發測試成功，到能夠量產交貨成軍也還會要時間克服許多問題，並建立後勤能量與發展驗證準則等等。更不消說投資規模了。

中科院去年追加35億元對自型大型無人機「騰雲機」進行提升，希望符合空軍需求，梅復興說，這只是研發預算，作出來能有多好？或還有多少技術問題需要花多少額外時間經費去克服改進？這些都還無法有效掌握。就算一切順利，騰雲機要進入量產，前前後後總要一兩百億。而該機的主要系統裝備，無論是發動機，航電，感測系統酬載等都還是得外購。所謂的「國造」，其實主要也就是有限程度的系統整合罷了。

梅復興說，為什麼國防航太科技實力遠比我們雄厚的國家，如英，法，意大利等，都決定不自行研製這個等級的無人機，而選擇採購美國的現役產品，就應該明白不是所有的東西都需要自己搞的道理了。他呼籲，不要盲目的迷信「XX國造」或「國防自主」，「能自製的絕對不外購」，可以是政策口號，但不應是最高／或唯一指導原則。

他表示，對於某項武器裝備是否應該自製或研發，應該審慎評估成本效益，並加權考慮時效的代價。如果因為堅持自行研發而多拖了五六七年，結果延誤了戰備的需要或致使裝備終於服役時已不再能滿足屆時的需求了，那就必須另做打算。對於有近期戰備需要的能力，有可以在國際市場上獲得已大量使用，性能穩定，準則程序完備又後勤無虞者，尤其沒必要自製。

而對外傳四架死神案 (MQ-9)需要50億元，梅復興找來過去幾年來美國對四個北約盟國的公告軍售價如下：

西班牙 (2015年)： 4架、2億4300萬美元；法國 (2013年)： 16架、15億美元荷蘭 (2015年)： 4架、3億3900萬美元；比利時 (2019年)：4架、6億美元。而以上四案均包含不同數量與規格的相關系統裝備，地面設備與後勤等。

他認為，如果台灣在2021年度起採購4架MQ-9，而選購的配備又與這些北約國家大致相當的話，那總價當在3至4億美元之譜。不算便宜，但也絕對不至於會比別人高。靜待美方正式報價。

延伸閱讀

5G降臨 數位轉型／5G新興技術激發千億商機

空軍前上校參謀長遭控當共諜 二審大逆轉無罪

17架無人機飛行表演時全墜毀 競爭對手公司幹的！

美B-1B轟炸機東海首亮劍 專家：足以打擊中共東部戰區

相關新聞

美作戰艦航經台海 美重申此舉展現對印太承諾

美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）勃克級神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG ...

空軍擬對美採購MQ-9無人機 專家籲勿迷信「國防自主」

媒體披露，空軍建案準備以超過50億元預算，對美採購4架MQ-9死神無人機，希望能納入2021預算案中。有專家表示，武器裝...

戰搜直升機重落地 航特部暫不透露初步調查報告內容

陸航一架編號「634」的OH-58D戰搜直升機，本月6日下午在台南歸仁基地執行飛行訓練鑑測實施緊急課目時，發生「重落地」...

「721空戰英雄」歐陽漪棻告別人生 唐飛讚：捍衛國家

「721空戰英雄」歐陽漪棻5日去世，享壽90歲，上午在台中市立殯儀館舉行基督教入殮聚會。除了蔡英文總統頒發旌忠狀，副總統...

中共軍機進駐永暑礁 專家：遲早劃設南海防空識別區

民間衛星影像公司今披露中共解放軍空警500預警機及空潛200反潛機進駐南海永暑礁，有專家據此認為，中共劃設「南海防空識別...

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

美軍羅斯福號航艦因染疫而停留關島，中共遼寧號趁機進入西太平洋，一般認為美軍受疫情影響暫時無法有效運用航艦打擊群戰力，但其實美軍早在五年前，就已針對現有水面戰力過度仰賴航艦打擊群的問題，進行戰術戰法和裝備上的修改。

美軍勃克級神盾驅逐艦 麥坎貝爾號再次穿越台海

美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）官方臉書粉絲專頁、推特今天上午同時推播，前進部署的勃克級神盾驅逐艦...

影／疫情連六零 國防部心戰大隊製作動畫向防疫人員致敬

新冠肺炎疫情連六日本土確診案例「加零」，國防部心戰大隊製作動畫慶祝連「六零」，將圓山飯店將客房燈光ZERO字樣進行化為H...

敦睦艦隊抗體結果 最快下周說明

海軍敦睦艦隊於四月時爆發群聚感染，共計36人確診，目前已有15人出院。而海軍官兵於5月4日離開集中檢疫所前，也已第二次採...

磐石艦染疫調閱權須會議通過 藍僅五席無法越雷池

立法院外交及國委員會今日中午召開「國防部海軍敦睦艦隊嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）群聚感染事件調閱專案小組」第2...

設美榮服辦公處 馮世寬：透過美退伍人員增加我能見度

退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，我方擬於華府創設「在美榮民服務辦公處」或「組」，強化與美國退協組織聯繫，同時服務旅美榮...

敦睦艦隊染疫 馮世寬：若為國防部長會解除管制讓官兵回家

海軍敦睦艦隊成員染疫，誰下達解除梯口管制成為調查重點之一。前國防部長馮世寬今天認為，如果當時他是國防部長，會同意讓敦睦艦...

熱門新聞

陳建仁將回中研院 等於放棄卸任副總統禮遇

「文化恐怖份子」鄭麗君高人氣引退 留下三個燙手山芋

「是我做不好才被換？」二問蘇揆換來沉默 陳美伶心死

傅崐萁確定入獄 中選會：不須補選

圖表看疫情／俄羅斯確診突破25萬 安倍解禁日39縣緊急狀態

內閣總辭／陳美伶隻身離開 陳良基發表畢業感言

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。