空軍擬對美採購MQ-9無人機 專家籲勿迷信「國防自主」

媒體披露，空軍建案準備以超過50億元預算，對美採購4架MQ-9死神無人機，希望能納入2021預算案中。有專家表示，武器裝備自製或研發，應審慎評估成本效益，並加權考慮時效的代價，若因為堅持自行研發而多拖時間，延誤戰備需要或致使裝備終於服役時已不再能滿足屆時需求，就必須另做打算。他說，不要盲目迷信「國防自主」。

台海安全研究中心主任梅復興表示，美方是在前年與台灣開始接觸此案，他今透過臉書表示，國軍在無人機能量的籌建進程與運用上都相當落後，極需急起直追。自力研發不是不好，而是曠日費時，即便明年能順利研發測試成功，到能夠量產交貨成軍也還會要時間克服許多問題，並建立後勤能量與發展驗證準則等等。更不消說投資規模了。

中科院去年追加35億元對自型大型無人機「騰雲機」進行提升，希望符合空軍需求，梅復興說，這只是研發預算，作出來能有多好？或還有多少技術問題需要花多少額外時間經費去克服改進？這些都還無法有效掌握。就算一切順利，騰雲機要進入量產，前前後後總要一兩百億。而該機的主要系統裝備，無論是發動機，航電，感測系統酬載等都還是得外購。所謂的「國造」，其實主要也就是有限程度的系統整合罷了。

梅復興說，為什麼國防航太科技實力遠比我們雄厚的國家，如英，法，意大利等，都決定不自行研製這個等級的無人機，而選擇採購美國的現役產品，就應該明白不是所有的東西都需要自己搞的道理了。他呼籲，不要盲目的迷信「XX國造」或「國防自主」，「能自製的絕對不外購」，可以是政策口號，但不應是最高／或唯一指導原則。

他表示，對於某項武器裝備是否應該自製或研發，應該審慎評估成本效益，並加權考慮時效的代價。如果因為堅持自行研發而多拖了五六七年，結果延誤了戰備的需要或致使裝備終於服役時已不再能滿足屆時的需求了，那就必須另做打算。對於有近期戰備需要的能力，有可以在國際市場上獲得已大量使用，性能穩定，準則程序完備又後勤無虞者，尤其沒必要自製。

而對外傳四架死神案 (MQ-9)需要50億元，梅復興找來過去幾年來美國對四個北約盟國的公告軍售價如下：

西班牙 (2015年)： 4架、2億4300萬美元；法國 (2013年)： 16架、15億美元荷蘭 (2015年)： 4架、3億3900萬美元；比利時 (2019年)：4架、6億美元。而以上四案均包含不同數量與規格的相關系統裝備，地面設備與後勤等。

他認為，如果台灣在2021年度起採購4架MQ-9，而選購的配備又與這些北約國家大致相當的話，那總價當在3至4億美元之譜。不算便宜，但也絕對不至於會比別人高。靜待美方正式報價。