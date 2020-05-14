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戰搜直升機重落地 航特部暫不透露初步調查報告內容

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
陸航一架編號「634」的OH-58D戰搜直升機，本月6日下午在台南歸仁基地執行飛行訓練鑑測實施緊急課目時，發生「重落地」事故。圖為示意。圖：本報資料照
陸航一架編號「634」的OH-58D戰搜直升機，本月6日下午在台南歸仁基地執行飛行訓練鑑測實施緊急課目時，發生「重落地」事故。圖為示意。圖：本報資料照

陸航一架編號「634」的OH-58D戰搜直升機，本月6日下午在台南歸仁基地執行飛行訓練鑑測實施緊急課目時，發生「重落地」事故，所幸機上一名教官、一名學官均安。陸軍航特部飛訓中心今天完成初步調查報告，但航特部以報告內容仍需審核、尚未確認為由，婉拒透露報告中飛安事件責任歸屬建議，強調此案仍有待後續空安鑑定會議進一步研討，須至本月21日才能確認。

當日此案造成直升機尾桁斷裂、滑橇擴張，主旋翼片受損。機上教官與學員，目前仍在停飛接受調查中。軍方曾證實，當日在機上的航特部飛行指揮部曾姓少校教官，107年也曾在肇生同樣事故的同型機上，當時他遭停飛3個月、申誡2次。而由於這項訓練屬「飛行教官班」高階訓練，機上學員也有正駕駛資歷。

航特部表示，航特部飛訓中心今天針對六日重落地事件召開飛安檢討會，列席者包括負責戰機維修的亞航代表。按軍方規定，飛訓中心應在事發後十五天內完成初步調查報告，而今天是事發後第八天，十五天期限至廿一日、即下周四為止。

將領表示，飛安事故依人員與飛機損害狀態，分為一至四級，此案人員無傷，但飛機損害百分比仍需亞航單位專業評估，而此案飛訓中心初步調查報告，仍待航特部進一步審核，人員責任歸屬也需要空安鑑定會議進一步確認。

但據證實，這份初步調查報告將六日重落地事件定義為機身損壞5%至35%、人員安全的三級飛安事件。

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