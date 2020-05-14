「721空戰英雄」歐陽漪棻告別人生 唐飛讚：捍衛國家
「721空戰英雄」歐陽漪棻5日去世，享壽90歲，上午在台中市立殯儀館舉行基督教入殮聚會。除了蔡英文總統頒發旌忠狀，副總統陳建仁也親往代表總統頒給褒揚令，同時由前行政院長唐飛率覆旗官替歐陽漪棻覆蓋國旗，表揚他一生的貢獻，場面備極哀榮。
國防部副部長張哲平、空軍司令熊厚基、台中市長盧秀燕和歐陽漪棻的許多軍中同袍、故舊上午都前往致意。
唐飛說，他12歲和歐陽漪棻一同就讀歲空軍幼校，兩人有80年的情誼，歐陽漪棻是同學中難得傑出的一位，而且能夠知進知退，把餘生奉獻給宗教，完成他自己的遺願，他倆人是好同學、好朋友，今天的場合是非常難過和傷心的。
他也有感而發的說，中華民國空軍從成軍到現在，從來沒有擁有過好性能的飛機，都是憑著對國家的忠心、熱愛，用生命、智慧去捍衛國家，歐陽是其中的一位；抗戰期間有1400多位，到台灣之後也有1500多位，同學們把生命獻給了國家，他是其中很好的代表。
熊厚基也表示，空軍大家庭的情感很緊密，對歐陽漪棻學長既尊敬又不捨。
據「中華民國空軍」臉書粉絲專頁指出，歐陽漪棻生於1920年，官校32期畢業，1956年7月21日，他駕機至福建平潭上空執行偵照掩護任務時，與中共米格17型戰機遭遇，以劣式機種F-84型機與共機纏鬥，憑藉著高超的戰技與隊友互助的精神，創下擊落2架及擊傷2架的紀錄，史稱721馬祖空戰大捷，並獲頒「青天白日勳章」乙座及「二星星序獎章」一枚。
歐陽漪棻所駕駛的F-84為美軍在1947年服役的戰機，最高速度為966 km / h，主要武裝為6挺M3型50機槍，米格-17則是蘇聯空軍1952年服役的戰機，最高時速1145 公里，主要武裝為3門NR-23機炮，每一門有100發炮彈，不論在性能或武裝上，米格-17都優於F-84。
歐陽漪棻1972年以上校軍階退役進入民航局工作，曾赴美擔任軍事採購考校官，1994年退休移民美國，後來回台灣擔任教會志工，從事基督教傳福音等服事工作，深入老人療養院及少年感化院傳遞福音信息，晚年居住在台中。
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