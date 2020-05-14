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中共軍機進駐永暑礁 專家：遲早劃設南海防空識別區

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
以色列國際衛星影像公司（ImageSat International, ISI）昨（13）日披露5月9日永暑礁的衛星照片，其中可以清楚的看到空警500預警機及空潛200反潛機的前進部署。圖／以色列國際衛星影像公司
以色列國際衛星影像公司（ImageSat International, ISI）昨（13）日披露5月9日永暑礁的衛星照片，其中可以清楚的看到空警500預警機及空潛200反潛機的前進部署。圖／以色列國際衛星影像公司

民間衛星影像公司今披露中共解放軍空警500預警機及空潛200反潛機進駐南海永暑礁，有專家據此認為，中共劃設「南海防空識別區」是遲早的事。

以色列國際衛星影像公司（ImageSat International, ISI）昨（13）日披露5月9日永暑礁的衛星照片，其中可以清楚的看到空警500預警機及空潛200反潛機的前進部署。(https://t.co/gpivwgYvs0?amp=1)

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩透過臉書評論表示，空潛200反潛機呼應的是，4月10日遼寧號航空母艦通過宮古海峽、12日穿越巴士海峽、進入南海的戰鬥群，無論是052D飛彈驅逐艦或054A飛彈護衛艦，艦尾的大型艙蓋內都有配備的311型主/被動拖曳陣列聲納，反映解放軍反潛戰力向南海延伸。

至於空警500預警機，他認為，究竟是為誰預警、為誰指管，目前不得而知；但美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議組織（AMTI）在2016年6月所公布的衛星照片中，跑道頭機庫上方可見除濕降溫的空調設備，就已說明了殲擊機的部署早在預劃之中，「南海防空識別區」的劃設是遲早的事。

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