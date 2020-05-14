美軍勃克級神盾驅逐艦 麥坎貝爾號再次穿越台海

美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）官方臉書粉絲專頁、推特今天上午同時推播，前進部署的勃克級神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85)，13日再次通過台灣海峽，持續執行穩定印太地區的行動。

美軍在臉書上同時披露麥坎貝爾號通過海峽時多張任務照，艦上的MH-60海鷹直升機曾進行起降操演。而在艦艇穿越海峽時，自駕駛艙的瞭望台上可見附近還有船影，但無法辨識是哪一國的船艦。