美軍勃克級神盾驅逐艦 麥坎貝爾號再次穿越台海
美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）官方臉書粉絲專頁、推特今天上午同時推播，前進部署的勃克級神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85)，13日再次通過台灣海峽，持續執行穩定印太地區的行動。
美軍在臉書上同時披露麥坎貝爾號通過海峽時多張任務照，艦上的MH-60海鷹直升機曾進行起降操演。而在艦艇穿越海峽時，自駕駛艙的瞭望台上可見附近還有船影，但無法辨識是哪一國的船艦。
麥坎貝爾號也曾於3月25日由南向北穿越台灣海峽，美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）也曾透過臉書社群披露艦艇在海峽操演直升機起降畫面，我國成功級艦曾「同框」被披露正尾隨執行監偵任務。此艦顯示美軍艦艇穿越台灣峽的頻次愈來愈頻繁，不限一個月一次。
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