影／疫情連六零 國防部心戰大隊製作動畫向防疫人員致敬

新冠肺炎疫情連六日本土確診案例「加零」，國防部心戰大隊製作動畫慶祝連「六零」，將圓山飯店將客房燈光ZERO字樣進行化為HERO、平安字樣，向防疫人員致敬。

軍方表示，面對新冠肺炎疫情的嚴峻威脅，全體國人攜手同心、團結合作，讓國內的疫情得到控制，也受到國際矚目與肯定。

軍方表示，當連續6天的零確診、31天本土無新增個案的消息傳來時，國防部心理作戰大隊特別以日前圓山飯店將客房燈光排列ZERO字樣的構想，製成動畫，由ZERO變化為HERO，再變為平安的字樣。藉以呈現這些日子以來，每個人都在各自的工作崗位上為零確診全力以赴，都是國家隊的重要成員，更是防疫工作成功的無名英雄。

畢方表示，國軍作為國家安全的守門員，會展現高度榮譽感和自信心，守護國人挺過考驗。