聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／疫情連六零 國防部心戰大隊製作動畫向防疫人員致敬
新冠肺炎疫情連六日本土確診案例「加零」，國防部心戰大隊製作動畫慶祝連「六零」，將圓山飯店將客房燈光ZERO字樣進行化為HERO、平安字樣，向防疫人員致敬。
軍方表示，面對新冠肺炎疫情的嚴峻威脅，全體國人攜手同心、團結合作，讓國內的疫情得到控制，也受到國際矚目與肯定。
軍方表示，當連續6天的零確診、31天本土無新增個案的消息傳來時，國防部心理作戰大隊特別以日前圓山飯店將客房燈光排列ZERO字樣的構想，製成動畫，由ZERO變化為HERO，再變為平安的字樣。藉以呈現這些日子以來，每個人都在各自的工作崗位上為零確診全力以赴，都是國家隊的重要成員，更是防疫工作成功的無名英雄。
畢方表示，國軍作為國家安全的守門員，會展現高度榮譽感和自信心，守護國人挺過考驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言