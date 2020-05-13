敦睦艦隊抗體結果 最快下周說明

海軍敦睦艦隊於四月時爆發群聚感染，共計36人確診，目前已有15人出院。而海軍官兵於5月4日離開集中檢疫所前，也已第二次採血檢驗抗體，至於檢測結果，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，大概已經完成，較先前有參考價值，下周有機會對外公布。

敦睦艦隊700多名官兵於4月15日下船後，先有3人在18日確診為新冠肺炎，最後陸續又採檢出共36人確診，均集中在磐石艦。

當時為釐清敦睦艦隊染疫事件，指揮中心也對敦睦艦隊共700餘人抽血檢驗，分送昆陽實驗室、台灣大學、中央研究院進行抗體檢測，但因檢驗結果呈現差異，遲遲無法公布結果。因此在官兵解隔離前，又再次完成第二次採血，進行血清抗體檢測。

張上淳於會後表示，幾個實驗室大致已完成檢驗，第二次結果有更多參考價值，預計最快於下周說明。