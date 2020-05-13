磐石艦染疫調閱權須會議通過 藍僅五席無法越雷池

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聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會日前召開「國防部海軍敦睦艦隊武漢肺炎群聚感染事件調閱專案小組」第一次全體委員會議。圖為示意。圖╱取自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會日前召開「國防部海軍敦睦艦隊武漢肺炎群聚感染事件調閱專案小組」第一次全體委員會議。圖為示意。圖╱取自立法院直播畫面

立法院外交及國委員會今日中午召開「國防部海軍敦睦艦隊嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）群聚感染事件調閱專案小組」第2次全體委員會議，研商調閱專案小組相關事項。民進黨籍召集委員、調閱小組召集人蔡適應表示，會中通過調閱要點，比照獵雷艦案調閱版本，只要3名委員連署提案「通過」，即可要求調閱文件或召開會議。

但與會的國民黨立委陳以信表示，關鍵就在「通過」兩字，提案門檻固然比照獵雷艦調閱是3人連署即可提案，但調閱內容通過與否，仍須調閱小組開會共同決議，如此一來表決就須1/2以上方能取得優勢，國民黨僅有5席，恐仍難越雷池一步，無法調閱到想取得的文件，綠營根本一步未讓。

外交及國防委員會上午邀請退輔會主委馮世寬列席，就「轉投資事業營運管理之精進作為」進行專案報告。針對海軍磐石艦染疫事件，馮世寬會前受訪表示，他不是要替國防部講話，但他認為海軍該做的都有做到，敦睦艦隊在國外40幾天，並不會了解國內狀況，而他個人也覺得，假設當時他是國防部長，他也會同意（官兵離艦），「因為敦睦成員回台這麼久了，是不是該讓他們回家」。

馮世寬呼籲，大家應該多多鼓勵國防部，「現在敵情這麼嚴峻，是誰去打仗？是他們（國軍）啊！應該要多鼓勵他們」。

會後，委員會繼續召開「國防部海軍敦睦艦隊嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）群聚感染事件調閱專案小組」第2次全體委員會議。調閱小組召集人蔡適應表示，經會議通過調閱要點，除調閱時限定為6月30日外，也比照獵雷艦案，只要3名立委連署通過，即可要求調閱資料，同時也可請求召開會議。現在正蒐集朝野希望向國防部調閱文件的內容。

目前外交及國防委員會民進黨團有王定宇、蔡適應、何志偉、游錫堃、趙天麟等5席，加上「親綠」的無黨籍立委林昶佐、基進黨立委陳柏惟，合計7席，佔有人數優勢；國民黨則僅呂玉玲、江啟臣、馬文君、陳以信、溫玉霞5席。

陳以信表示，調閱要點明訂調閱連署提案內容必須由全體成員會議通過，國民黨席次處於劣勢，綠營根本一步未讓，換湯不換藥。

國防部 海軍 國民黨

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