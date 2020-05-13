憲兵202指揮部首射紅隼火箭彈 筒後噴火火光驚人

憲兵指揮部去年接裝中科院自製紅隼反裝甲火箭，部署台北市執行中樞防衛任務，軍方首度披露部隊接裝訓練實況，發射時筒後噴火的火光驚人。

憲兵指揮部以確保中樞安全為由，去年起向中科院採購紅隼近程反裝甲火箭彈，去年完成首批紅隼發射器含火箭彈397具、訓練彈238枚及訓練模擬器5台接續，由憲兵快速反應連、202指揮部等單位執行部署，進駐台北市執行中樞戰備任務，今年將進一步接收48具紅隼發射器含火箭彈、訓練彈40枚及訓練模擬器3台。

根據中科院資料指出，紅隼火箭彈彈體約2.5公斤，採用成型裝藥高爆彈頭，射程超過300公尺，具三百公厘以上的穿甲能力，可對一般的裝甲車輛或掩體進行攻擊，發射器後端裝有喇叭開口，可將筒後噴火紅區，控制在15公尺內。

共軍攻台除自淡水河溯河外，就是由共軍空降團空降突襲北市，歷年漢光演習驗證過台北市周邊三大共軍可能空降著陸區，包括松山機場、二重疏洪道、關渡平原，部隊有能力空降新輕型步兵戰車與裝甲車。憲兵每年反覆驗證松山機場反機降戰備能力，有信心圍殲空降敵軍。