退輔會首位駐華府簡任官 馮世寬：鎖定一空軍退役上校

退輔會將在年底派遣兩名官員，進駐華府中華民國軍事代表團辦公室，創設「在美榮民服務辦公處」或「組」，強化與美國退協組織聯繫。退輔會馮世寬上午在立法院表示，在簡任官部分，退輔會已定焦在一位有美國空軍學院學歷的退伍空軍上校；薦任官部分，則將委由國防部情報次長室作甄選或培訓。

馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會，率各事業高階經理人就「轉投資事業營運管理之精進作為」進行專案報告。針對兩名派美官員，馮世寬允諾人員遴選將公正公平，不可酬庸。

國民黨立委馬文君質詢時表示，退輔會要修訂組織條例增加駐美名額，這兩人分別是簡任官、薦任官，她質疑後者恐淪為酬庸管道。民進黨立委趙天麟則關切，退輔會派美兩名官員目前是否曾鎖定特定對象。

馮世寬表示，在簡任官部分，退輔會已定焦在一位在美國空軍學院有讀過書、空軍上校退伍，是退伍軍人，有公民身份者，每次從澳洲、英國、紐西蘭等退役訪台人員，都是此人承辦與接待，是簡任官第一人選；另外一位薦任官，則正設法與國防部情報次長室作甄選或培訓，希望派出去的人每一個都有其作用。