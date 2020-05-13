快訊

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

只有一半的人有機會急救！心臟權威：這病是心臟殺手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

設美榮服辦公處 馮世寬：透過美退伍人員增加我能見度

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨主席、立委江啟臣（右）質詢表示，行政院曾稱退輔會派員駐美目的之一，是「強化旅美榮僑對台向心力」，但有榮民身份的僑民是僑委會服務範圍，而華府從事政治遊說、政府官員、國會議員與助理較多，兩人在當地要作的應非服務榮民榮眷。圖：取自立法院直播畫面
國民黨主席、立委江啟臣（右）質詢表示，行政院曾稱退輔會派員駐美目的之一，是「強化旅美榮僑對台向心力」，但有榮民身份的僑民是僑委會服務範圍，而華府從事政治遊說、政府官員、國會議員與助理較多，兩人在當地要作的應非服務榮民榮眷。圖：取自立法院直播畫面

退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，我方擬於華府創設「在美榮民服務辦公處」或「組」，強化與美國退協組織聯繫，同時服務旅美榮民眷；兩個名額將委由國防部情報次長室辦理招考事宜，預計年底可派抵駐地，屆時將借用中華民國駐美軍事代表團辦公室，他允諾人員遴選公正公平，不可酬庸。

馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會，率各事業高階經理人就「轉投資事業營運管理之精進作為」進行專案報告。蔡政府決定增派兩名退輔會人員駐美國華府，編列1500萬元預算支應，同時擬修訂退輔會組織條例，將員額法制化，但目的引發立委質疑。

國民黨立委江啟臣質詢表示，行政院曾稱退輔會派員駐美目的之一，是「強化旅美榮僑對台向心力」，但有榮民身份的僑民是僑委會服務範圍，而華府從事政治遊說、政府官員、國會議員與助理較多，兩人在當地要作的應非服務榮民榮眷。

他進一步說，華府榮民榮眷人並不多，旅美榮民4966人，榮眷則僅3296人，不到一萬人，但台灣出去的僑民有205萬人，都是外交部僑委會在服務，派這兩人出去花1500萬元說要服務榮民眷，「我不信，且沒必要」。退輔會派員駐美，深化台美退伍軍人事務的交流才是核心目的，台美退伍軍人事務交流目的，相信與和軍事採購與外交人員的政治目的一樣。

國民黨立委馬文君則表示，蔡政府宣稱現在是台美關係20餘年來最好的時刻，但為何不能直接提升我駐美軍事代表團階位階，而要透過修訂退輔會組織條例增加駐美名額，這樣台美是對等的嗎？而這兩人分別是簡任官、薦任官，後者恐淪為酬庸管道。

馮世寬表示，我國駐美代表處設於華府，美國退伍軍人總會會部也在華府，退輔會派員駐美工作對象，除強化雙方交流外、透過美退伍人員在社會上的地位，增加我國能見度，強化對我國的了解，甚至於在政治上支持我們。兩人由退輔會主管，將借用武官處（軍事代表團）辦公室，但不是隸屬，而是配屬作督導，不佔用外交人員名額。

對於外派人員資格要求，馮世寬表示，兩人資格除須是退輔人員、且是退伍軍人、會當地語言能力是最基本條件，也會經考試，會有制度性設計。馮世寬說，他當過聯二次長，人員考試將委託國防部聯二辦理。他強調，此案人員遴選不可酬庸，不可不公平、不公正。退輔會原本希望9月份能派抵華府，但因應法案通過後人員培訓時間，且美國因疫情目前取消三個來台邀請函，現在要到年底才能派出。

退輔會 退伍軍人 榮民

延伸閱讀

上校子女教育補助費恢復卡行政院 馮世寬：挫折無比

敦睦艦隊染疫 馮世寬：若為國防部長會解除管制讓官兵回家

馮世寬：最快年底外派2退輔會成員駐美

被問是否留任 馮世寬反問記者：你們希望我留任嗎？

相關新聞

敦睦艦隊抗體結果 最快下周說明

海軍敦睦艦隊於四月時爆發群聚感染，共計36人確診，目前已有15人出院。而海軍官兵於5月4日離開集中檢疫所前，也已第二次採...

磐石艦染疫調閱權須會議通過 藍僅五席無法越雷池

立法院外交及國委員會今日中午召開「國防部海軍敦睦艦隊嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）群聚感染事件調閱專案小組」第2...

設美榮服辦公處 馮世寬：透過美退伍人員增加我能見度

退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，我方擬於華府創設「在美榮民服務辦公處」或「組」，強化與美國退協組織聯繫，同時服務旅美榮...

敦睦艦隊染疫 馮世寬：若為國防部長會解除管制讓官兵回家

海軍敦睦艦隊成員染疫，誰下達解除梯口管制成為調查重點之一。前國防部長馮世寬今天認為，如果當時他是國防部長，會同意讓敦睦艦...

爭霸菲律賓海：關島地位與美在西太平洋嚇阻能力

關島距離大陸有數千公里遠，不容易受到攻擊，又可以隨時支援第一島鏈上的美軍部隊。從關島出海的潛艦，也能立刻遁入菲律賓海的深水區中，在北方監控宮古海峽，在南方監控巴士海峽，再加上第一島鏈的屏障，在過去可謂是固若金湯。

陸8月軍演奪東沙 我6月射擊訓練

日本共同社十二日報導，消息人士近日透露，大陸人民解放軍計畫八月在接近海南島的南海區域，舉行設想奪取東沙群島的大規模登陸演...

520前中共軍演 罕見長達兩個半月

中共海事局網站十一日發布了「唐山港京唐港區軍事演習的通告」，宣布自十四日零時起管制相關海域，直至七月卅一日廿四時結束，時...

【總編開箱】怕被當工具人 兩岸新聞只能謹慎再謹慎

今天聯合晚報的總編開箱文來遲了，因為我們在選擇頭版新聞時花了不少時間確認。晚報今天的頭條新聞是大陸解放軍計畫下半年在南海演習，目標是我國目前實際掌控的東沙群島。

東沙島六月實施環島海域射擊 迫砲與反裝甲火箭反登陸

海岸巡防署今日表示，東沙島駐防海巡部隊，已於2月間實施環島海域火砲射擊訓練，預計6月份再度實施，驗證島上陣地各式迫擊砲、...

共軍操演擬奪東沙？國防部：國軍對外離島有應援計畫

日本共同社報導指稱，中國大陸解放軍正計畫8月在南海舉行大規模登陸演習，目標設定是台灣控制的東沙群島。國防部作計室聯合作戰處長林文皇表示，國軍對外離島有應援計畫，各項戰備整備不會停頓，國軍秉持不升高衝突，不引發爭端應處原則，國軍戰備整備工作不會終止，會持續強化部隊戰力，以維護國土主權，確保國家安全。

管控國防科技廠商 軍事安全總隊增設機動第6組

國防部今天表示，因應國安反情報任務擴大到經濟領域，軍事安全總隊增設機動第六組，負責建立國防科技廠商安全管控機制，將專責對...

傘兵大聖西營區公共藝術曾涉日惹議 今天審查標案

屏東市傘訓基地大武營區預定於民國110年遷建至市內鄰近屏東空軍基地南側外的「大聖西營區」。據了解，航特部今天針對新營區的...

熱門新聞

傳顏清標肝臟數值異常要換肝住院 兒子將捐肝救父

圖表看疫情／白宮內部報告打臉川普 佛奇稱美死亡數可能高於統計

沒變過心！高雄這一區對韓國瑜最友善 逾5成選民力挺他

針對李來希批評王婉諭 韓國瑜：絕對不能容忍這種言論

【重磅快評】潘文忠拿官威挺招名威 果然發發驚人

顏清標二兒顏仁賢捐肝救父 小夫妻高顏值作風低調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。