設美榮服辦公處 馮世寬：透過美退伍人員增加我能見度

退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，我方擬於華府創設「在美榮民服務辦公處」或「組」，強化與美國退協組織聯繫，同時服務旅美榮民眷；兩個名額將委由國防部情報次長室辦理招考事宜，預計年底可派抵駐地，屆時將借用中華民國駐美軍事代表團辦公室，他允諾人員遴選公正公平，不可酬庸。

馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會，率各事業高階經理人就「轉投資事業營運管理之精進作為」進行專案報告。蔡政府決定增派兩名退輔會人員駐美國華府，編列1500萬元預算支應，同時擬修訂退輔會組織條例，將員額法制化，但目的引發立委質疑。

國民黨立委江啟臣質詢表示，行政院曾稱退輔會派員駐美目的之一，是「強化旅美榮僑對台向心力」，但有榮民身份的僑民是僑委會服務範圍，而華府從事政治遊說、政府官員、國會議員與助理較多，兩人在當地要作的應非服務榮民榮眷。

他進一步說，華府榮民榮眷人並不多，旅美榮民4966人，榮眷則僅3296人，不到一萬人，但台灣出去的僑民有205萬人，都是外交部僑委會在服務，派這兩人出去花1500萬元說要服務榮民眷，「我不信，且沒必要」。退輔會派員駐美，深化台美退伍軍人事務的交流才是核心目的，台美退伍軍人事務交流目的，相信與和軍事採購與外交人員的政治目的一樣。

國民黨立委馬文君則表示，蔡政府宣稱現在是台美關係20餘年來最好的時刻，但為何不能直接提升我駐美軍事代表團階位階，而要透過修訂退輔會組織條例增加駐美名額，這樣台美是對等的嗎？而這兩人分別是簡任官、薦任官，後者恐淪為酬庸管道。

馮世寬表示，我國駐美代表處設於華府，美國退伍軍人總會會部也在華府，退輔會派員駐美工作對象，除強化雙方交流外、透過美退伍人員在社會上的地位，增加我國能見度，強化對我國的了解，甚至於在政治上支持我們。兩人由退輔會主管，將借用武官處（軍事代表團）辦公室，但不是隸屬，而是配屬作督導，不佔用外交人員名額。

對於外派人員資格要求，馮世寬表示，兩人資格除須是退輔人員、且是退伍軍人、會當地語言能力是最基本條件，也會經考試，會有制度性設計。馮世寬說，他當過聯二次長，人員考試將委託國防部聯二辦理。他強調，此案人員遴選不可酬庸，不可不公平、不公正。退輔會原本希望9月份能派抵華府，但因應法案通過後人員培訓時間，且美國因疫情目前取消三個來台邀請函，現在要到年底才能派出。