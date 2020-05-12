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東沙島六月實施環島海域射擊 迫砲與反裝甲火箭反登陸

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
迫砲與反裝甲火箭是海巡署在東、南沙部署用於「反登陸」主要建置武力。圖：海岸巡防署提供
迫砲與反裝甲火箭是海巡署在東、南沙部署用於「反登陸」主要建置武力。圖：海岸巡防署提供

海岸巡防署今日表示，東沙島駐防海巡部隊，已於2月間實施環島海域火砲射擊訓練，預計6月份再度實施，驗證島上陣地各式迫擊砲、機砲射擊效能。

日媒報導宣稱共軍傳將在8月在靠近大陸南部海南島的南海區域，舉行以「奪取東沙群島」的大規模登陸演習。報導說，大陸這場「登陸奪島演習」，將由負責南海防衛的解放軍「南部戰區」實施，演習將動用登陸艦、氣墊船、直升飛機及陸戰隊，規模「前所未有」。

我國在東沙島成立有環礁國家公園與國際海洋研究站，島上有洋巡、岸巡與空軍氣象站駐軍，海巡署東沙指揮部有兩個中隊，駐防在東沙島兩側，建制武器除輕兵器外，裝備還包括二零機砲、四零機砲、81、120迫擊砲與新近採購接裝中的紅隼反裝甲火箭等，有輕裝步兵裝備的水準。

迫砲與反裝甲火箭是海巡署在東、南沙部署用於「反登陸」主要建置武力，操作人員包括瞄準手與水平觀測手等砲組專長，均送訓陸軍步兵學校認證；過去部署有老舊的AT4火箭，今年採購84具國造「紅隼」反裝甲火箭彈，部署於東南沙，反制敵軍可能進行的登陸奪島攻勢。

而東沙島環礁的迫砲陣地，採取戰壕式，隱沒在地表下，東沙指揮部定期維護經營這些戰備工事，確保堅固可用。

根據射擊通報，南沙太平島將於5月26、27日，在環島海域實施年度第二次火砲射擊訓練，最大彈道高度為1萬2000呎。東沙島則將於6月份實施相同操演。屆時將由國防部派員登島協助督考與驗證。

海巡署 火箭 演習

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