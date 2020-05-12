管控國防科技廠商 軍事安全總隊增設機動第6組

國防部今天表示，因應國安反情報任務擴大到經濟領域，軍事安全總隊增設機動第六組，負責建立國防科技廠商安全管控機制，將專責對公丶民營國防廠商的安全調查、保密檢管及防諜線索案件偵防等任務。

立法院日前三讀修正通過國家情報工作法部分條文，除擴充政府反情報組織外，情報機關也應就足以影響國家安全或利益的資訊進行蒐集、研析、處理及運用。除納入有關總體國情、國防、外交、兩岸關係、經濟、科技、社會或重大治安事務等資訊，也包括為外國勢力或境外敵對勢力以刺探、收集、竊取、洩露、交付或其他不正當方法取得的營業秘密資訊。原偏向軍事政治的國安反情報任務，擴大到經濟領域。

據指出，因應這項修法，軍安總隊先前已成立安全調查辦公室，近期調整軍事安全總隊編裝，增設機動第六組，專責安全調查、保密檢管及防諜線索案件偵防等任務，同時專責對公丶民營國防廠商的安全調查、保密檢管及防諜線索案件偵防等任務。

對此，國防部今日暫無回應，但並未否認。