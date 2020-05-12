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傘兵大聖西營區公共藝術曾涉日惹議 今天審查標案

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部長嚴德發曾為航特部大聖西營區公共標案涉日，親上南投霧社紀念公園向莫那魯道紀念碑獻花致意，同時向賽德克族耆老致意。圖：軍聞社
國防部長嚴德發曾為航特部大聖西營區公共標案涉日，親上南投霧社紀念公園向莫那魯道紀念碑獻花致意，同時向賽德克族耆老致意。圖：軍聞社

屏東市傘訓基地大武營區預定於民國110年遷建至市內鄰近屏東空軍基地南側外的「大聖西營區」。據了解，航特部今天針對新營區的公共藝術標案進行評選，參與評選內容的都是國軍傘兵本身的沿革與歷史。

大聖西營區案原編列12億餘元預算進行搬遷與新建，工程已破土，陸軍近期又追加4億餘元施作訓練設施，全案順利推進。

陸軍2018年10月間為屏東大聖西營區公共藝術招標，徵選主題之一包括呈現當年駐紮在屏東的日本陸軍飛行第八聯隊相關歷史與文化，招標書以正面肯定的語氣說明第八聯隊背景，卻隻字未提第八聯隊當年以毒氣彈對付南投霧社的抗日原住民。事件經本報披露後引發爭議，國防部為此致歉，部長嚴德發還親上南投霧社紀念公園向莫那魯道紀念碑獻花致意，同時向賽德克族耆老致意。

陸軍航特部今天針對新營區的公共藝術標案進行評選，據了解，軍方高度謹慎，參與評選數案內容發想都是國軍傘兵本身的沿革與歷史。

屏東 陸軍 公共藝術

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