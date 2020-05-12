國軍預置救災兵力 兩萬件數位迷彩透氣戰鬥服6月到貨
鋒面正通過台灣地區，國防部上午表示，國軍已規劃汛期救災所需兵力，各作戰區可立即投入的「待命兵力」共約為3萬4千餘人；而國軍6月後將陸續撥發兩萬件數位迷彩透氣戰鬥服，作為官兵救災服裝。
國防部上午舉行記者會，國防部作計室聯合作戰處長林文皇表示，國軍去年已籌獲數位迷彩透氣戰鬥服，作為官兵救災服裝，業已撥發6000件分配作戰區運用，今年已編列相關預算進一步採購2萬件，正由廠商研製，管制於6月底交貨，將陸續撥發。
林文皇表示，國軍針對易發生土石流及淹水地區， 於颱風登陸前24小時，完成救災「兵力預置」共計1569人；另海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊登陸車，於颱風侵襲前36小時分別預置進駐蘇澳中正基地、林口下湖西及左營火牛等營區，可隨時依令支援。他進一步表示，各作戰區可立即投入的「待命兵力」共約為3萬4千餘人。
國軍平時已完備各型輪車2900餘輛、甲車300餘輛、航空器8架、膠舟118艘及多功能工兵車、挖土機及生命探測器等救災機具合計1700餘項，遇重大災害時，均可立即投入救災工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言