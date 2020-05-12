影／共軍操演擬奪東沙？國防部：國軍對外離島有應援計畫

日本共同社報導指稱，中國大陸解放軍正在計劃8月在南海舉行大規模登陸演習，目標設定是台灣控制的東沙群島。國防部作計室聯合作戰處長林文皇上午表示，國軍對外離島有應援計畫，各項戰備整備不會停頓，國軍秉持不升高衝突，不引發爭端原則，戰備整備工作不會終止，以維護國土主權，確保國家安全。

中共與越南在南海區域履生衝突，美軍也派遣飛彈驅逐艦進入南海，國安局長邱國正日前曾在立法院證實，已提醒國防部注意南海情勢，檢討調整我駐南沙太平島兵力與武器裝備。

日本共同社發自北京消息宣稱，中國人民解放軍正在計劃8月在靠近中國南部海南島的南海區域，舉行設想奪取台灣有效控制的東沙群島的大規模登陸演習。中國軍方對美軍在南海的軍事活動日益活躍感到焦躁，該演習有可能導致與美國、台灣之間的緊張加劇。

國防部上午舉行例行記者會，國防部發言人史順文表示，國軍對周邊共軍演訓與軍事動態，國軍運用聯合情監偵作為，對周遭況都能充分掌握、及時應處。

林文皇則表示，國軍秉持不升高衝突、不引發事端應處，而東沙與太平島海巡官兵均由陸戰隊完成專精代訓，戰備執勤、火砲射擊、戰鬥技能與後勤維保，相關戰備整備工作均完成驗收，具有等同陸戰隊堅強戰力，能確保島上安全。能透過聯合情監偵密切掌握敵情動態，提前完成應援與應處規劃。

林文皇說，國軍對外離島都有相關應處機制與應援計畫，國軍為國家安全，會持續強化各項戰備整備，不會停頓。當然也包含東沙與太平島。

林文皇強調，國軍秉持不升高衝突，不引發爭端應處原則，國軍戰備整備工作不會終止，會持續強化部隊戰力，以維護國土主權，確保國家安全。

太平島與東沙島目前主力部隊是海巡東南沙分署，配備迫砲、四零機砲等火砲，裝備與人力具有輕裝步兵實力。東沙島另有科研單位。