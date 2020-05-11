南部水情拉警報 空軍執行人工增雨作業

南部地區曾文、烏山頭及南化水庫水情欠佳，國防部表示，空軍氣象中心今日結合空軍第六聯隊C-130H型運輸機，前往南部地區水庫集水區，執行「空中人工增雨」演練作業，期能帶來降雨，紓解枯水期旱象。

國防部今天表示，經濟部水利署已於5月7日針對台南市及高雄市實施減壓供水，空軍氣象中心奉令後，依各項氣象資料研判，午後將有鋒面雲系通過臺灣南部地區，考量雲層含水量及低空氣流等條件，評估將有利於人工增雨作業。

國防部指出，此次任務由空軍第六聯隊派遣C-130H型運輸機一批兩架次，搭載空軍第六基地天氣中心氣象人員及8噸清水，針對曾文及南化水庫以西空域，以潑灑清水方式執行「空中人工增雨」作業，同時由氣象中心蒐集雨量觀測資料，執行成效評估及作業檢討，使後續人工增雨能發揮最大效益。

空軍氣象中心主任林中校表示，去年9月迄今南部地區水庫集水區未有明顯降雨，導致主要水庫蓄水情況不佳，空軍即刻編組相關人員，全天候追蹤雲系發展及動向研判，根據氣象數值模式、衛星雲圖、雷達回波、地面及高空觀測資料等氣象資訊，嚴密監控天氣變化趨勢，規劃最佳人工增雨施作時間、目標區、架次、空域、空層及航路等，即時啟動人工增雨作業。