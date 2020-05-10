快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

台灣團隊找出治新冠肺炎中藥方 最快8天清除體內病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇歐瓦戰搜直升機重落地 少校教官兩度歷經同樣事故

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
OH-58D戰搜直升機。圖／軍聞社
OH-58D戰搜直升機。圖／軍聞社

陸軍航特部一架OH-58D奇歐瓦戰搜直升機日前執行緊急狀況處置鑑測時不慎重摔落地，軍方今天證實，當日在機上的航特部飛行指揮部曾姓少校教官，107年也曾在肇生同樣事故的同型機上，當時他遭停飛3個月、申誡2次，此次肇因則仍在調查中。

事發後航特部各型直升機因此全面停飛檢修，航空旅的OH-58D直升機須由兩名教官同乘進行緊急狀況處置的課目考核後，明天（11日）評估無問題始可復飛；飛訓部的同型機則要到18日肇因出爐後，經評估才能復飛。

陸軍航特部飛行訓練指揮部一架編號634的OH-58D戰搜直升機，6日下午3時20分執行「緊急狀況處置」飛行鑑測時，不慎將飛機重摔落地，造成尾桁、主旋翼、滑橇等部位受損，所幸機上教官、學官經血壓、血氧、四肢活動力等檢查後，確定沒有生命危險也未受傷。事故發生後，航特部停飛各型機。

軍方指出，6日OH-58D直升機重落地事故後，航特部即於當天要求包括飛訓部、601、602航空旅各型直升機停飛，針對動力系統及旋翼系統全數檢查，所有教官必須經過模擬機進行「緊急狀況處置」，並取得合格簽證；而601、602旅教官除必須通過模擬機考核外，OH-58D直升機還必須由兩名教官同乘進行緊急狀況處置的課目考核後，於明天（5月11日）評估無問題始可復飛。

而對於發生重落地的飛訓部，計畫於於5月14日前完成調查報告送航特部審查，並經航特部專案小組為期一週的督檢，並改進缺失，於5月18日始可評估復飛。

6日「重落地」事件當事人包括教官與學員，事故後就停飛接受調查。軍方證實，107年3月，一架OH-58D直升機同樣進行「緊急狀況處置」飛行訓練時，同樣發生重落地事故，當時在機上的飛訓部曾姓少校教官，這次也在發生意外的直升機上。而曾姓教官上次因類同情節，被處以停飛3個月、申誡2次處分，學員則停飛兩周。

此次重落地意外原因目前還在調查中，107年3月的肇因，是學員當時打算從800公尺下降到100公尺時，因高度判斷上出現落差，教官發現後雖立即更正，但仍造成直升機滑橇前端撞擊地面、外翻受損。

軍方透露，6日這起OH-58D直升機重落地事故所屬課程，並非基礎學員訓練，而是「飛行教官班」，學員結訓後將擁有教官資格；因此機上除資深教官外，學員也是合格正駕駛，也操作過緊急狀況處置科目。

軍方指出，曾姓教官兩次歷經同一科目意外事件，但兩次人員都沒有受傷。107案由其負較大責任，按慣例教官在飛機上，擁有帶桿的主導權，若發現學員操作出錯，理應主動運用經驗將飛機調整回來。但日前這起事故中，學員也是正駕駛，重落地事故原因是否屬於人為？而若屬人為，教官、學員責任比例如何分配？有待專案小組進一步確認。

直升機 教官 事故

延伸閱讀

航特部戰搜直升機2年2次重落地 教官為同一人

OH-58D戰搜直升機上次飛訓意外 教官、學員遭處分

陸軍航特部迫降訓練 OH-58戰搜直升機重落地

航特部歸仁基地飛行訓練 直升機重落地2員均安

相關新聞

南部水情拉警報 空軍執行人工增雨作業

南部地區曾文、烏山頭及南化水庫水情欠佳，國防部表示，空軍氣象中心今日結合空軍第六聯隊C-130H型運輸機，前往南部地區水...

中尉之死勘驗掌心有字跡 但無刀痕與血滴及烏龜

陸軍269旅黃姓中尉死亡案引發社會關切，黃姓中尉左手掌心留下字跡，引起外界諸多揣測，桃園地檢署今天上午進行遺體解剖程序，...

奇歐瓦戰搜直升機重落地 少校教官兩度歷經同樣事故

陸軍航特部一架OH-58D奇歐瓦戰搜直升機日前執行緊急狀況處置鑑測時不慎重摔落地，軍方今天證實，當日在機上的航特部飛行指...

航特部戰搜直升機2年2次重落地 教官為同一人

陸軍航特部一架OH-58D戰搜直升機，6日緊急狀況處置鑑測時不慎重摔落地，據傳與民國107年3月同型機重落地的教官為同一...

不准軍方擁風景資源招待所？秘境資源交出下場多荒廢

國軍過去因營區所在地位於特殊景觀或風景區，在全國各地擁有多處「秘境」資源，可供各軍種官兵或眷屬住宿，但也因相關資源可貴，...

危機入市？國軍重啟鵝鑾鼻活動中心ROT案拼官兵住宿

國防部將陽明山青邨與昔日聯勤招待所廢除交出後，至今沒有屬於國軍官兵可住宿休閒、具備良好觀光資源的設施，規劃中位在台北市精...

「勇鷹」高教機將升空首飛 IDF戰機先測試航路

由漢翔與中科院研發「國機國造」首架「勇鷹」高級教練機，預計6月初進行內部首次試飛。據了解，漢翔日前以IDF戰機先行試飛勇...

空軍耗資4億餘元委美軍協助建立黑鷹直升機補保體系

空軍司令部日前透過我駐美軍代表團，以4億5419萬1381元預算，向美國在台協會（AIT）採購「直升機後續技術支援」，這...

熱門新聞

無慢性病40多歲男染疫亡 張上淳歸納兩大致死原因

40多歲夫婦同染疫 妻出院一個月後與夫天人永隔

今日無新增病例！案197新冠確診四旬男 多重器官衰竭死亡

圖表看疫情／全球412萬人染新冠肺炎 俄成病例第3多國家

美國好挺台？吳釗燮：美國至今不願為我參與WHA提案

獨／送件挨批逆時中 侯友宜寫信給基層：不是意氣之爭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。