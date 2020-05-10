奇歐瓦戰搜直升機重落地 少校教官兩度歷經同樣事故

陸軍航特部一架OH-58D奇歐瓦戰搜直升機日前執行緊急狀況處置鑑測時不慎重摔落地，軍方今天證實，當日在機上的航特部飛行指揮部曾姓少校教官，107年也曾在肇生同樣事故的同型機上，當時他遭停飛3個月、申誡2次，此次肇因則仍在調查中。

事發後航特部各型直升機因此全面停飛檢修，航空旅的OH-58D直升機須由兩名教官同乘進行緊急狀況處置的課目考核後，明天（11日）評估無問題始可復飛；飛訓部的同型機則要到18日肇因出爐後，經評估才能復飛。

陸軍航特部飛行訓練指揮部一架編號634的OH-58D戰搜直升機，6日下午3時20分執行「緊急狀況處置」飛行鑑測時，不慎將飛機重摔落地，造成尾桁、主旋翼、滑橇等部位受損，所幸機上教官、學官經血壓、血氧、四肢活動力等檢查後，確定沒有生命危險也未受傷。事故發生後，航特部停飛各型機。

軍方指出，6日OH-58D直升機重落地事故後，航特部即於當天要求包括飛訓部、601、602航空旅各型直升機停飛，針對動力系統及旋翼系統全數檢查，所有教官必須經過模擬機進行「緊急狀況處置」，並取得合格簽證；而601、602旅教官除必須通過模擬機考核外，OH-58D直升機還必須由兩名教官同乘進行緊急狀況處置的課目考核後，於明天（5月11日）評估無問題始可復飛。

而對於發生重落地的飛訓部，計畫於於5月14日前完成調查報告送航特部審查，並經航特部專案小組為期一週的督檢，並改進缺失，於5月18日始可評估復飛。

6日「重落地」事件當事人包括教官與學員，事故後就停飛接受調查。軍方證實，107年3月，一架OH-58D直升機同樣進行「緊急狀況處置」飛行訓練時，同樣發生重落地事故，當時在機上的飛訓部曾姓少校教官，這次也在發生意外的直升機上。而曾姓教官上次因類同情節，被處以停飛3個月、申誡2次處分，學員則停飛兩周。

此次重落地意外原因目前還在調查中，107年3月的肇因，是學員當時打算從800公尺下降到100公尺時，因高度判斷上出現落差，教官發現後雖立即更正，但仍造成直升機滑橇前端撞擊地面、外翻受損。

軍方透露，6日這起OH-58D直升機重落地事故所屬課程，並非基礎學員訓練，而是「飛行教官班」，學員結訓後將擁有教官資格；因此機上除資深教官外，學員也是合格正駕駛，也操作過緊急狀況處置科目。

軍方指出，曾姓教官兩次歷經同一科目意外事件，但兩次人員都沒有受傷。107案由其負較大責任，按慣例教官在飛機上，擁有帶桿的主導權，若發現學員操作出錯，理應主動運用經驗將飛機調整回來。但日前這起事故中，學員也是正駕駛，重落地事故原因是否屬於人為？而若屬人為，教官、學員責任比例如何分配？有待專案小組進一步確認。