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不准軍方擁風景資源招待所？秘境資源交出下場多荒廢

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陽明山中山樓旁的「青邨幹訓班」擁有當地「牛奶湯」溫泉源頭，原由政戰局管轄，當年軍方被批評「獨占」資源，要求釋出。記者洪哲政/攝影
陽明山中山樓旁的「青邨幹訓班」擁有當地「牛奶湯」溫泉源頭，原由政戰局管轄，當年軍方被批評「獨占」資源，要求釋出。記者洪哲政/攝影

國軍過去因營區所在地位於特殊景觀或風景區，在全國各地擁有多處「秘境」資源，可供各軍種官兵或眷屬住宿，但也因相關資源可貴，當年被認為不能由軍方「獨享」，陸續要求軍方釋出。但這些釋出後的資源，不論是中央或地方，多無力開發維管，相關資源多任其荒廢至今。

若不計「軍友社」在各縣市地設置的「國軍英雄館」，目前由軍方委託營運的官兵眷屬住宿設施，只有金門的「鑑潭山莊」，成為金防部接待重要賓客、休息、會議的場所，被稱作金防部的「圓山大飯店」。

陽明山中山樓旁的「青邨幹訓班」擁有當地「牛奶湯」溫泉源頭，原由政戰局管轄，當年軍方被批評「獨占」資源，要求釋出，國防部原主張作為「國軍官兵休閒及教育中心」，不為中央所接受。但當地應營建署要求釋出後，產權歷經陽明山國家公園管理處、國產署，至今荒廢破敗，園區內珍貴植物龍柏等時傳遭竊。

同樣在中山樓附近擁有溫泉資源的聯勤聯勤逸園招待所，十餘年來雖與廠商簽定開發合約，但因無法通過環評，全案擱置，營舍同樣荒廢。而陽明山竹子湖入口處原由憲兵管的梅荷研習中心，也在立委主張下被移交給陽明山國家公園管理處，現成為稻米故事館。

軍方過去在宜蘭礁溪五峰旗附近有「明德山莊」，當地除了有管訓班隊外，營區內也有溫泉資源，陸軍當年為開發「紅柴林營區」，以「換地」方式，將明德山莊交給主張可開發利用的地方政府，但廿餘年過去，營區至今荒廢。

而在花東地區，軍方在近年「暴紅」的「慕谷慕魚」境內，原有一處「榕樹營區」，作為山地連的集會場所，也有住宿設施，堪稱軍中秘境，這處座落於花蓮縣秀林鄉依柏合段125地號管制區內的營舍，原由後備指揮部列管，其後交接給花防部，陸軍司令部於104年6月18日下令移交軍備局工程營產中心，被要求辦理土地釋出。目前中工處正與秀林鄉公所研擬及辦理移交相關事宜，但另因秀林鄉公所無相關經費，尚未辦理接收。

陽明山中山樓旁的「青邨幹訓班」擁有當地「牛奶湯」溫泉源頭，原由政戰局管轄，當年軍方被批評「獨占」資源，要求釋出，國防部原主張作為「國軍官兵休閒及教育中心」，不為中央所接受。記者洪哲政/攝影
陽明山中山樓旁的「青邨幹訓班」擁有當地「牛奶湯」溫泉源頭，原由政戰局管轄，當年軍方被批評「獨占」資源，要求釋出，國防部原主張作為「國軍官兵休閒及教育中心」，不為中央所接受。記者洪哲政/攝影

陽明山 國軍 溫泉

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