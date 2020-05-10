危機入市？國軍重啟鵝鑾鼻活動中心ROT案拼官兵住宿

國防部將陽明山青邨與昔日聯勤招待所廢除交出後，至今沒有屬於國軍官兵可住宿休閒、具備良好觀光資源的設施，規劃中位在台北市精華區「台北國防文教專區」，因開發利益過於鉅大而停頓下，國防部後備指揮部日前透過限制性招標方式，以200萬元決標，將在本月再度重啟已荒廢廿餘年的「鵝鑾鼻活動中心ROT案前置作業計畫」，在目前旅遊業一片蕭條下，危機入市，於年底前重新評估委外開發全案，希望發展為有軍方特色的休閒旅館。

舊聯勤鵝鑾鼻活動中心早年為美軍招待所，位於台26線45公里處佳鵝公路鵝鑾鼻燈塔附近的海軍雷達站旁，當地是墾丁國家公園內最南端山頂平台，佔地約6.3公頃，是唯一同時能環視巴士海峽、台灣海峽及太平洋景觀的特殊景點。早年聯勤經營時，不但供軍人也開放民間住宿，當地大牛排餐是馳名餐點。

原由軍方經營的聯勤鵝鑾鼻活動中心，廿餘年前收歸行政院進行促參開發，一度委由廠商開發計畫擴建為五星級飯店，但國家公園計畫委員會及環境影響評估小組為會破壞當地獨有的高位珊瑚礁及珍貴鐘乳石的石灰岩台地，或因飯店光害，讓習慣在夜間飛行的鳥類大量遷移，因此反對，全案荒廢至今已廿餘年。現在軍方重啟開發前置作業，為重操軍方招待所業務再試水溫。

因應中央或地方要求，國防部過去廿餘年來陸續交出轄下各地具有溫泉等特殊觀光資源的「秘境」招待所，部分招待所希望與廠商合作，但均遭環團反對開發而棄置解約，如陽明山聯勤招待所。在失去青邨後，國防部數年前即規劃將總統府後側包括國軍英雄館、三軍軍官俱樂部與國軍文藝中心共同開發為旅館會議中心的「台北國防文教專區」，卻因精華區開發利益龐大，生態複雜，競逐者眾，至今未奉行政院核定。

目前國內旅遊業因疫情蕭條，急需投入資源，在墾丁人潮在假期表現始終亮眼下，軍方重啟鵝鑾鼻活動中心ROT案，危機入市，希望為官兵爭取住宿福利，保留有軍方特色的住宿設施。

國防部表示，規劃「台北國防文教專區」，整體規劃報告，仍在陳報行政院審查程序中。後備指揮部則表示，「鵝鑾鼻活動中心ROT案前置作業計畫」是為活化鵝鑾鼻活動中心資產並提供國軍相關人員差勤及休閒處所，考量樽節國防預算、人力，因此遵循促參法執行程序，委託專業顧問評估鵝鑾鼻活動中心由民間參與經營的可行性，預計109年12月完成可行性評估報告，並邀集相關領域專家學者共同研討，續依評估結論辦理後續作業。