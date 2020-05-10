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「勇鷹」高教機將升空首飛 IDF戰機先測試航路

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
日前漢翔飛測組以IDF戰機，升空預跑勇鷹教練機的試飛航線，空中與地面都部署攝影儀器。圖為示意。圖／取自中華民國空軍網頁
日前漢翔飛測組以IDF戰機，升空預跑勇鷹教練機的試飛航線，空中與地面都部署攝影儀器。圖為示意。圖／取自中華民國空軍網頁

由漢翔與中科院研發「國機國造」首架「勇鷹」高級教練機，預計6月初進行內部首次試飛。據了解，漢翔日前以IDF戰機先行試飛勇鷹屆時升空航線，狀況合宜。

「國機國造」AJT新式高教機勇鷹預計6月首飛，並將由蔡總統主持首飛儀式，將是「五二零」鞏固政權的重要儀式。各單位已陸續規劃事前必要測試。據了解，日前漢翔飛測組以機號1613、1603的IDF戰機，升空預跑勇鷹教練機的試飛航線，空中與地面都部署攝影儀器。

由於新機必須先推出廠房測試滑行，並送到空軍清泉崗基地的消音室進行全馬力測試。「勇鷹」原型機何時曝光？外界正在關注。

勇鷹 戰機 航線

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