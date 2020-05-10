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空軍耗資4億餘元委美軍協助建立黑鷹直升機補保體系
空軍司令部日前透過我駐美軍代表團，以4億5419萬1381元預算，向美國在台協會（AIT）採購「直升機後續技術支援」，這項採購屬於境外組織提供的勞務類服務。軍方表示，這是嘉義水上基地的空軍救護隊UH-60M黑鷹搜救直升機後勤零件款項，先匡列額度，因應實際狀況分年支付運用。
國防部日前發布決標公告，空軍司令部透過中華民國駐美軍事代表團，以限制性招標方式，向AIT採購直升機後續支援，履約時間從上月開始至民國114年至2月28日。由於向AIT採購等於是向美軍採購，這項勞務服務明顯由美軍負責，協助空軍建立黑鷹直升機後勤補保體系。
軍方表示，這項採購是針對部署在嘉義水上空軍基地的UH-60M黑鷹搜救直升機所需後勤零件需求，先匡列款項，未來依實際情況支用。官員避談由美軍主導的細節。
國防部在民國105年12月27日令頒陸軍UH-60M直升機移交空軍案，並以「翔鳶專案」為代名辦理移交空軍15架黑鷹直升機，全案區分三批次執行15架機移交，第一批2架在106年12月完成接機，第二批6架及第三批7架分於107年6月、12月完成接機。除一架機年初失事墜毀外，空軍目前還有14架機服勤。
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