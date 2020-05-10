空軍耗資4億餘元委美軍協助建立黑鷹直升機補保體系

空軍司令部日前透過我駐美軍代表團，以4億5419萬1381元預算，向美國在台協會（AIT）採購「直升機後續技術支援」，這項採購屬於境外組織提供的勞務類服務。軍方表示，這是嘉義水上基地的空軍救護隊UH-60M黑鷹搜救直升機後勤零件款項，先匡列額度，因應實際狀況分年支付運用。

國防部日前發布決標公告，空軍司令部透過中華民國駐美軍事代表團，以限制性招標方式，向AIT採購直升機後續支援，履約時間從上月開始至民國114年至2月28日。由於向AIT採購等於是向美軍採購，這項勞務服務明顯由美軍負責，協助空軍建立黑鷹直升機後勤補保體系。

軍方表示，這項採購是針對部署在嘉義水上空軍基地的UH-60M黑鷹搜救直升機所需後勤零件需求，先匡列款項，未來依實際情況支用。官員避談由美軍主導的細節。