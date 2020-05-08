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未爆彈疑放置校園多日 金門軍方迅速清除結束驚魂記

中央社 / 金門縣8日電
金防部未爆彈處理小組穿著防彈裝備後，以防爆毯將這顆未爆彈移離，總算解除一場虛驚。圖／金鼎國小提供
金防部未爆彈處理小組穿著防彈裝備後，以防爆毯將這顆未爆彈移離，總算解除一場虛驚。圖／金鼎國小提供

金門縣一所國小停車場整建工程工地驚見一枚未爆彈，疑放置多日，村長翁品洋今天得知後緊急報警，軍方派員前往清除，結束驚魂記。至於為何校方沒發現未爆彈，仍有待釐清。

金寧鄉盤山村村長翁品洋，同時也是金鼎國小家長會會長，他受訪表示，上午接獲民眾通報，金鼎國小校園內停車場工地疑似有一枚未爆彈，放置地上多日，無人處理。他得知後立刻報警，並通報學校、鄉公所和金防部；金防部隨後出動未爆彈處理小組趕往現場。

未爆彈處理小組先由一人下車到未爆彈位置確認外觀及是否有危險性，隨後人員全副防爆裝備上陣，用防爆毯將未爆彈移離，結束這場驚魂記，校方和附近民眾也鬆了一口氣。

軍方表示，這顆未爆彈疑似為105公厘砲彈殘體，引信已毀損，彈體外觀鏽蝕嚴重，並無立即危險。後續將銷毀處理。

金鼎國小校長曾秀玲表示，在學校外圍的停車場擴建工程4月展開，預定5月底完工；並不了解為何會有一顆未爆彈，接獲村長通報後，校方透過廣播請師生特別注意安全，也向教育部校園安全暨災害防救通報處理中心資訊網和縣府教育處報告。

由於未爆彈位置在校園內，緊鄰就是民宅，不少民眾圍觀，議論紛紛。早餐店人員說，這顆未爆彈已放了3、4天，遲遲未見處理，好在村長得知後立即通報，否則如果再多放幾天，不知會發生什麼事。

金鼎國小感謝軍方迅速清除未爆彈，還給師生安全的校園環境。至於為何校方沒發現未爆彈，金鼎國小表示，待有關單位釐清。

停車場 防爆 教育部

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