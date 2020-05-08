共軍運8軍機侵入防空識別區 我空偵機廣播驅離

隨著中共在南海持續擴張，相關海上衝突也隨之增加。在此同時，中共除了不斷強化正規海軍戰力之外，更積極組建和強化游走在灰色地帶的半正規非傳統部隊。其中最引人注目的，首推海上民兵部隊。

2020-05-08 13:14