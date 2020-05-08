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共軍運8軍機侵入防空識別區 我空偵機廣播驅離

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
美軍太平洋空軍昨天發布B-1B轟炸機在東海演訓的實況，動作罕見。圖／美軍太平洋空軍公共事務部
美軍太平洋空軍昨天發布B-1B轟炸機在東海演訓的實況，動作罕見。圖／美軍太平洋空軍公共事務部

國防部今天表示，中午12時左右，偵獲一架中共運八型機，於台灣西南方海域執行飛行訓練，期間曾短暫進入我防空識別區（ADIZ），經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區。

追蹤軍事飛行器動態的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）今天也公布資訊顯示，美國空軍兩架B-1B超音速轟炸機兵分兩路進入南海巡弋，其中一架穿越巴士海峽飛抵南海，另一架則是自菲律賓海南下，再沿西里伯斯海北上後進入南海巡弋。

光是在今年4月份，美軍便13度派機繞行台灣周邊海域。對於美軍、共軍軍機頻頻出現在台灣周遭領空，國防部表示，國軍對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，目前狀況均正常。

南海 美軍 海巡

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