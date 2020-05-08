269旅在黃中尉靈堂前交還五千元 並非自購料件費

陸軍269旅部在所屬黃姓中尉輕生後，被控要求擔任二級廠長的黃自購料件，且日前在靈堂前才將所欠5000多元款項塞回家屬，並希望簽收。軍方表示，這筆款項實則是黃中尉生前自費去上「甲種職業安全衛生業務主管」課程的款項，原本6月才會撥補到部，但部隊提前交付家屬。

陸軍269旅黃姓中尉在營區中正堂輕生，傳肇因業務與工作壓力過大，時力立委邱顯智日前指控，黃姓中尉一月間就被要求為部隊自購料件，休假和父母親在台北大街小巷找料件，包括量規、火星塞、消防砂、喇叭鎖、多功能鐵鎚等，都要自己買。一直到黃輕生後的四月，269旅才在靈堂前要塞5000多元給家屬，要家屬簽收。

但軍方透露，因為陸軍二級廠作業規定，二級廠廠長、即保養排排長，需具有「甲種職業安全衛生業務主管」證書，黃中尉1月間自費去上課，而這筆款項原需6月才會撥款到部，但因黃中尉過世，旅部才提前私下將這5000多元的課程費用拿給家屬。

但軍方透露「量規、多功能鐵鎚」屬工具類，「火星塞」屬保養耗材，都可以透過後勤補保系統申請，就算庫無存量也有小額採購管道獲得的東西。另外「消防砂、喇叭鎖」這屬行政庶務用品，可由連隊的行政庶務費支用。而如果連這些品項的申補作業和經費，連隊都無法處理，而要官兵自行負擔，就只有未依程序申補、老兵欺負新進兩種可能。