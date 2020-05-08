左營軍艦染酒色糾紛艦長遭拔 涉案者丟百萬退休金

海軍基隆級左營軍艦月前執行演訓後停泊在蘇澳港，副艦長、輪機官與女士官不但在艦上違紀飲酒，輪機官與女士官甚至酒後在艙間發生性行爲。海軍表示三人已分別予以撤職及兩大過懲處汰除，並移法偵辦。軍方指出，而遭撤職的潘姓副長與田姓上尉，等於沒了退休金，當即就被「開除」逐出營區，連左營艦孫姓艦長也因此遭拔官調職等待調查，後續行政處分將波及艦隊主管。

左營艦4月初出港偵巡，約10日前後左營艦返回蘇澳軍港，完成泊靠後，艦上官兵開始休假，未婚田上尉與女下士則繼續留守艦上，由於潘姓中校副艦長即將調職，田上尉私帶酒類上艦，約潘中校晚上到軍官寢室艙間喝酒聊天，並找女下士作陪，潘姓中校因有事先行離開，田上尉及女下士兩人隨後發生性行為。而一直到5月1日，女下士才向輔導長控訴田姓上尉妨害性自主，全案爆發。

左營艦孫姓艦長獲悉此案後，立即向上回報，全艦返港釐清責任。司令部除組成專案小組進行調查外，迅速下達懲處令。海軍司令部表示，潘姓副長與田姓上尉遭立即撤職，等同民間「開除」，拔除軍階要求離營，沒有任何退休金；女下士雖為「被害人」，但同樣違反規定，被記兩大過汰除，目前由其他單位託管，等人事程序走完後要求其離營。妨害性自主部分移法偵辦。孫姓艦長現也因此遭調職候查。

一般中校若服役20年退休，能有每月約近六萬元終身俸，不到20年也有百萬退休金，相關涉案者因此案丟了從軍應得的俸給，相關處分也波及其他同袍。