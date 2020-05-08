快訊

調虎離山！經紀人證實羅志祥上午已返台 不開道歉記者會

八大行業宣布解禁！各縣市評估安全可開放營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

左營軍艦染酒色糾紛艦長遭拔 涉案者丟百萬退休金

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海軍左營軍艦。圖：本報資料照；記者洪哲政攝影
海軍左營軍艦。圖：本報資料照；記者洪哲政攝影

海軍基隆級左營軍艦月前執行演訓後停泊在蘇澳港，副艦長、輪機官與女士官不但在艦上違紀飲酒，輪機官與女士官甚至酒後在艙間發生性行爲。海軍表示三人已分別予以撤職及兩大過懲處汰除，並移法偵辦。軍方指出，而遭撤職的潘姓副長與田姓上尉，等於沒了退休金，當即就被「開除」逐出營區，連左營艦孫姓艦長也因此遭拔官調職等待調查，後續行政處分將波及艦隊主管。

左營艦4月初出港偵巡，約10日前後左營艦返回蘇澳軍港，完成泊靠後，艦上官兵開始休假，未婚田上尉與女下士則繼續留守艦上，由於潘姓中校副艦長即將調職，田上尉私帶酒類上艦，約潘中校晚上到軍官寢室艙間喝酒聊天，並找女下士作陪，潘姓中校因有事先行離開，田上尉及女下士兩人隨後發生性行為。而一直到5月1日，女下士才向輔導長控訴田姓上尉妨害性自主，全案爆發。

左營艦孫姓艦長獲悉此案後，立即向上回報，全艦返港釐清責任。司令部除組成專案小組進行調查外，迅速下達懲處令。海軍司令部表示，潘姓副長與田姓上尉遭立即撤職，等同民間「開除」，拔除軍階要求離營，沒有任何退休金；女下士雖為「被害人」，但同樣違反規定，被記兩大過汰除，目前由其他單位託管，等人事程序走完後要求其離營。妨害性自主部分移法偵辦。孫姓艦長現也因此遭調職候查。

一般中校若服役20年退休，能有每月約近六萬元終身俸，不到20年也有百萬退休金，相關涉案者因此案丟了從軍應得的俸給，相關處分也波及其他同袍。

退休金 海軍 妨害性自主

延伸閱讀

要報稅囉！若有自提勞退金 別忘了可以免計入所得稅

左營軍艦操演後艙間飲酒性解放？三人撤職大過送法辦

中職／猿隊向國軍抗疫英雄致敬 化學兵代表領唱國歌

退休金、教育金沒著落？富邦人壽助媽媽解憂

相關新聞

左營軍艦染酒色糾紛艦長遭拔 涉案者丟百萬退休金

海軍基隆級左營軍艦月前執行演訓後停泊在蘇澳港，副艦長、輪機官與女士官不但在艦上違紀飲酒，輪機官與女士官甚至酒後在艙間發生...

269旅在黃中尉靈堂前交還五千元 並非自購料件費

陸軍269旅部在所屬黃姓中尉輕生後，被控要求擔任二級廠長的黃自購料件，且日前在靈堂前才將所欠5000多元款項塞回家屬，並...

陸「海上民兵」：遊走灰色地帶的非正規海軍

隨著中共在南海持續擴張，相關海上衝突也隨之增加。在此同時，中共除了不斷強化正規海軍戰力之外，更積極組建和強化游走在灰色地帶的半正規非傳統部隊。其中最引人注目的，首推海上民兵部隊。

開F-84一次擊落2米格機 空戰英雄把原廠都驚呆

民國45年「721」空戰中，一舉擊落兩架中共米格17戰鬥機，因而獲頒青天白日勳章的空軍退役上校歐陽漪棻，5日病逝台中榮民總醫院，享壽90歲。 雖有安葬在國軍示範公墓「特勳區」的資格，不過個性低調的歐陽漪棻生前就決定，要以樹葬作為自己的最後歸宿。

左營軍艦操演後艙間飲酒性解放？三人撤職大過送法辦

海軍基隆級左營軍艦月前執行演訓後停泊在蘇澳港，副艦長、輪機長與女士官不但在艦上違紀飲酒，輪機長與女士官甚至酒後在艙間發生...

國防部109年職棒開場 國軍抗疫部隊領唱國歌

國防部109年「臺灣加油！國軍加油！」職棒開場活動，今(7)日在桃園國際棒球場舉行，開場安排三軍聯合旗隊進場，並由陸軍特...

美軍太平洋空軍 發布B-1B轟炸機東海演訓實況

美軍太平洋空軍今天發布B-1B轟炸機在東海演訓、進行空中加油的實況，動作罕見。

【重磅快評】黃中尉之死 暴露國軍「官不聊生」實況

陸軍269旅黃姓中尉排長在營區上吊自殺，雖然在新冠肺炎疫情與執政黨不同的背景下，不至演出七年前洪仲丘事件般的大規模抗議。...

國防部將計算留營率倒數10％單位 增加留營慰助金

國防部人力招募年底預計可達編現比90%的目標，國防部表示，將在110年改以「退補平衡」進行招募；而國防部將算出全軍留營率...

OH-58D戰搜直升機重落地 2人均安

一架編號「六三四」的ＯＨ-58Ｄ型戰搜直升機，昨天下午在台南歸仁基地執行飛行訓練鑑測時，發生重落地事故，所幸機上一名教官、一名學官均安，並無明顯受傷。

影／269旅排長自縊 旅長、政戰主任調職

陸軍二六九旅黃姓中尉排長自殺身亡，黃母昨由立委陪同舉行記者會，泣訴兒子輕生與遭長官、下屬聯合惡整有關，要求軍方給真相，「不要讓我兒子死不瞑目」。國防部長嚴德發表示，配合調查已將旅長、政戰主任調離現職，絕對不會隱瞞真相。

陸軍269旅長、政戰主任分調委員、諮議 形同拔官

陸軍司令部今天發布將269旅旅長、政戰主任調離現職，為中尉輕生案接受行政調查。陸軍司令部表示，原269旅長今天起調任司令...

熱門新聞

「韓國瑜犯了什麼錯？」趙少康曝罷韓團體全為3個字

圖表看疫情／川普貼身助理確診！ 日本批准瑞德西韋成抗疫用藥

左營軍艦操演後艙間飲酒性解放？三人撤職大過送法辦

法院不准！韓國瑜聲請停止「罷免」 遭駁回確定

體溫熱像儀恐讓「內在美」全曝光 民眾憂心隱私遭侵犯

我近八成患者順利出院 張上淳揭台灣獨到模式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。