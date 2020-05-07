左營軍艦操演後艙間飲酒性解放？三人撤職大過送法辦

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海軍基隆級左營軍艦（DDG-1803）。記者洪哲政/攝影
海軍基隆級左營軍艦（DDG-1803）。記者洪哲政/攝影

海軍基隆級左營軍艦月前執行演訓後停泊在蘇澳港，副艦長、輪機長與女士官不但在艦上違紀飲酒，輪機長與女士官甚至酒後在艙間發生性行爲，遭同袍檢舉。海軍艦隊指揮部今晚表示，三人已分別予以撤職及兩大過懲處汰除，並移法偵辦。

4月中旬正是海軍「精實訓練驗收」時期，「左營艦」在東部外海執行演訓，泊靠蘇澳軍港期間，副艦長違反艦上不得攜帶酒精性飲料規定，邀約輪機長與一名女士官前往輪機長艙間飲酒。酒後副艦長離開，輪機長與女士官在房間內發生性行為。

操演主力艦艇發生離譜行徑，經官兵檢舉後調查屬實，傳海軍司令劉志斌聞訊震怒，立即指示將三人移送法辦並依規定汰除。此案無異讓受到敦睦艦隊染疫事件衝擊的艦隊指揮部，軍紀受到打擊。

海軍艦隊指揮部今晩表示，此案是單位獲報後主動查處，已依「刑懲併行」原則，針對違反「性別分際」及「營內飲酒」，分別予以撤職及兩大過懲處汰除，並移法偵辦。

海軍艦隊指揮部強調，秉持「毋枉毋縱」原則，凡肇生重大違法犯紀案件者，本「留優汰劣」原則嚴懲不貸。艦指部將持續落實軍法紀要求，並加強內部管理，以杜絕類案肇生。

【中央社台北7日電】

1803左營軍艦傳出軍紀事件，艦上日前有軍官酒後發生性行為。海軍今天說，已依「刑懲併行」原則，撤職及兩大過懲處汰除相關人員；至於違反「性別分際」部分，則移送司法偵辦。

媒體報導，就在敦睦艦隊返國、爆發武漢肺炎（COVID-19）群聚感染期間，約4月10日結束巡弋任務、返回蘇澳軍港的左營艦，卻發生留守艦上的未婚田姓上尉與女下士飲酒後性行為事件。

海軍今天表示，經主動查處，單位已依「刑懲併行」原則，就「營內飲酒」部分，對副艦長潘姓中校、輪機官田姓上尉，以及女士官均給予撤職及兩大過懲處汰除；至於違反國軍「性別分際」部分，則移送司法偵辦。

海軍強調，本著「留優汰劣」、「毋枉毋縱」原則，凡肇生重大違法犯紀案件者，將嚴懲不貸。海軍將持續落實軍法紀要求，加強內部管理，以杜絕類案肇生。

海軍 軍艦 蘇澳

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